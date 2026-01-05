Giá xăng dầu hôm nay 5/1: Ổn định phiên đầu tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay không biến động so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên tuần qua, thị trường dầu mỏ giảm giá mạnh do chịu áp lực lớn khi nguồn cung từ Mỹ và Guyana tăng mạnh, lấn át các rủi ro địa chính trị tại Venezuela và Ukraine.

Thị trường năng lượng thế giới vừa bước vào những phiên giao dịch đầu năm 2026 với sắc đỏ bao trùm. Sau khi khép lại năm 2025 với mức sụt giảm gần 20%, giá dầu thô Brent và WTI tiếp tục chịu áp lực lớn khi nỗi lo về tình trạng dư cung trên toàn cầu lấn át hoàn toàn những bất ổn địa chính trị đang diễn ra tại nhiều khu vực.

Hiện tại, giá dầu Brent đang duy trì quanh ngưỡng 60,75 USD/thùng, còn giá dầu WTI đứng ở mức 57,32 USD/thùng, đánh dấu chuỗi giảm giá dài nhất trong lịch sử khi thị trường bước vào năm thứ ba liên tiếp sụt giảm.

Mặc dù tình hình địa chính trị tại Nam Mỹ và Trung Đông đang có những diễn biến khó lường, nhưng phản ứng của thị trường dầu mỏ lại tương đối thận trọng. Việc Mỹ thắt chặt trừng phạt lên ngành dầu khí Venezuela sau những biến động chính trị tại quốc gia này, hay sự leo thang xung đột tại Ukraine và Yemen, vẫn chưa đủ sức kéo giá dầu đi lên.

Giá dầu thế giới hôm nay duy trì sự ổn định. (Ảnh minh hoạ).

Theo nhận định từ các chuyên gia tài chính, dù các rủi ro về gián đoạn nguồn cung là có thật nhưng thực tế lưu lượng xuất khẩu thô trên toàn cầu vẫn được duy trì ổn định, khiến tâm lý nhà đầu tư không quá hoảng loạn.

Rào cản lớn nhất đối với đà phục hồi của giá xăng dầu hiện nay chính là bài toán dư thừa nguồn cung. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo mức thặng dư có thể lên tới 3,8 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2026 do sự bùng nổ sản lượng từ các quốc gia ngoài khối OPEC như Mỹ và Guyana.

Trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa, sự gia tăng năng lực khai thác này đã tạo ra một áp lực giảm giá bền vững, khiến các nỗ lực điều tiết của liên minh OPEC+ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Trước tình hình này, cuộc họp của liên minh OPEC+ vào ngày 4/1 được kỳ vọng sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng nhằm ổn định thị trường. Nhiều khả năng các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ sẽ tiếp tục duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu năm để ngăn chặn đà rơi của giá dầu.

Các nhà phân tích đánh giá rằng điểm sáng duy nhất giúp tạo mức giá sàn cho thị trường hiện nay chính là hoạt động tích trữ dầu thô từ Trung Quốc, tuy nhiên điều này cần thêm thời gian để kiểm chứng trong thực tế giao dịch của nửa đầu năm 2026.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 31/12 – kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025, giá xăng E5 RON92 giảm 278 đồng/lít, xuống mức tối đa 18.438 đồng/lít; xăng RON95 giảm 89 đồng/lít, còn không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg, không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.