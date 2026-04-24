Giá vàng hôm nay 24/4: Giảm mạnh, mất ngưỡng 4.700 USD/ounce

Giá vàng quay đầu suy giảm do đồng USD lên mức cao nhất trong hai tuần qua và căng thẳng Trung Đông tạm thời hạ nhiệt.

Khi USD tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền có xu hướng chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn như trái phiếu Mỹ.

Ngoài ra, thị trường vàng còn chịu áp lực từ việc các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vào, thậm chí chuyển sang bán ròng. Sau giai đoạn tích trữ mạnh mẽ trong giai đoạn 2024-2025, nhu cầu từ khu vực này đã suy yếu, làm giảm một trụ đỡ quan trọng của giá vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng (mua) - 169,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700.000 - 800.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 166,7 triệu đồng/lượng (mua) - 169,2 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700.000 - 800.000 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.692 USD/ounce, giảm 30 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Một số chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi biến động ngắn hạn diễn ra mạnh, tuy nhiên xu hướng trung hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn.

Diễn biến hiện tại cho thấy lực giằng co giữa bên mua và bên bán đang tăng lên rõ rệt, nhất là khi thị trường liên tục thử thách các vùng giá quan trọng.

Một số chuyên gia nhận định, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm trong ngắn hạn nếu USD duy trì đà tăng và lãi suất không sớm hạ nhiệt. Tuy nhiên, về dài hạn, kim loại quý này vẫn có vai trò quan trọng như một tài sản phòng ngừa rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn.

Ở góc nhìn ngắn hạn, giá vàng đang đánh mất nhịp tăng khi thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để bứt phá. Những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Mỹ và Iran khiến giá vàng biến động theo từng phiên, thậm chí theo từng dòng tin.

Giới phân tích cho rằng vàng lúc này phụ thuộc lớn vào hai yếu tố: Dòng tin tức địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Chỉ cần xuất hiện thêm một cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc một bước ngoặt trong đàm phán, thị trường có thể đổi hướng rất nhanh.