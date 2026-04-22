Giá vàng hôm nay 22/4: Lao dốc không phanh, giảm hơn 100 USD/ounce

Giá vàng quay đầu lao dốc do chịu áp lực từ sự tăng giá của chỉ số USD và sự gia tăng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hôm nay.

Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 3 cho thấy mức tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 1,4% và tiếp nối mức tăng 0,7% trong tháng 2. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 3/2025, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt kỷ lục 15,5% doanh thu của các trạm xăng khi giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh xung đột leo thang với Iran. Thị trường kim loại quý hầu như không có phản ứng gì trước dữ liệu này.

Naeem Aslam, Giám đốc Đầu tư tại Zaye Capital Markets, cho biết thị trường đang ở trong tình thế khó khăn vì dữ liệu tích cực có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập trong nửa cuối năm.

Giá vàng hôm nay lao dốc mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia phân tích tại Heraeus, sự gia tăng của các hoạt động giao dịch ngắn hạn trên thị trường vàng thế giới có thể khiến giá kim loại quý đôi lúc diễn biến ngược với kỳ vọng về vai trò trú ẩn an toàn trong ngắn hạn, nhưng không làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 168,1 triệu đồng/lượng (mua) - 170,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 - 700.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168,1 triệu đồng/lượng (mua) - 170,6 triệu đồng/lượng (bán), giảm 200.000 - 700.000 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.724 USD/ounce, giảm 102 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan với giá vàng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thực sự biến mất và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng có thể hỗ trợ kim loại quý.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng có khả năng tăng tiếp khi thị trường dần quay lại trạng thái ổn định sau giai đoạn căng thẳng.

Hoạt động bán vàng của các ngân hàng trung ương có thể suy giảm, trong khi lực mua từ các nước như Trung Quốc và Ba Lan vẫn duy trì. Ông Chandler cho rằng vùng kháng cự quan trọng tiếp theo nằm quanh 5.000 USD/ounce, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật vẫn đang ủng hộ xu hướng đi lên.