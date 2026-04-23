Giá vàng hôm nay 23/4: Đi ngang quanh mốc 4.700 USD/ounce

Giá vàng chững lại sau báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 3 cho thấy mức tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa kỳ vọng của thị trường là 1,4% và tiếp nối mức tăng 0,7% trong tháng 2.

Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ tháng 3/2025, được thúc đẩy bởi sự tăng vọt kỷ lục 15,5% doanh thu của các trạm xăng khi giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh xung đột leo thang với Iran. Thị trường kim loại quý hầu như không có phản ứng gì trước dữ liệu này, chứng tỏ thị trường vàng hiện đang đối mặt với một nghịch lý khá rõ. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vốn được xem là yếu tố hỗ trợ vàng, vì làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay đi ngang. (Ảnh: Công Hiếu).

Tuy nhiên, chính những bất ổn đó lại đẩy giá dầu tăng cao, từ đó làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu. Khi lạm phát nóng lên, các ngân hàng trung ương có thể buộc phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất. Điều này lại trở thành lực cản lớn đối với vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng (mua) - 170 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 167 triệu đồng/lượng (mua) - 170 triệu đồng/lượng (bán), giảm 600.000 đồng/lượng (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.723 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive, nhận định việc eo biển Hormuz được mở lại đang hỗ trợ tâm lý thị trường và tạo điều kiện để giá vàng phục hồi. Trong giai đoạn xung đột, giá vàng từng chịu áp lực do hoạt động giảm đòn bẩy. Đồng thời, một số nền kinh tế mới nổi bán vàng để ổn định đồng nội tệ và cân đối chi phí nhập khẩu năng lượng.

Ở góc nhìn ngắn hạn, giá vàng đang đánh mất nhịp tăng khi thị trường thiếu một động lực đủ mạnh để bứt phá. Những tín hiệu ngoại giao liên quan đến Mỹ và Iran khiến giá vàng biến động theo từng phiên, thậm chí theo từng dòng tin.

Giới phân tích cho rằng vàng lúc này phụ thuộc lớn vào hai yếu tố: Dòng tin tức địa chính trị và nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư. Chỉ cần xuất hiện thêm một cú sốc về năng lượng, lạm phát hoặc một bước ngoặt trong đàm phán, thị trường có thể đổi hướng rất nhanh.