Giá vàng hôm nay 2/2: Nhà đầu tư chốt lời, vàng xuống dưới 4.900 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới vừa trải qua một trong những tuần biến động dữ dội nhất lịch sử, tăng lên 5.600 USD/ounce rồi lao dốc mạnh, trước khi khép tuần với mức giảm 122 USD.

Giá vàng mất ngưỡng 5.000 USD/ounce do tâm lý lo lắng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời, trong bối cảnh kỳ vọng về việc Mỹ sớm cắt giảm mạnh lãi suất dần suy yếu và đồng USD ổn định trở lại.

Giá vàng đã giảm mạnh vào thứ Sáu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), vào vị trí người đứng đầu tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Trong thông báo trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết ông đã biết ông Warsh trong thời gian dài và tin tưởng ông sẽ trở thành một trong những Chủ tịch Fed xuất sắc nhất trong lịch sử. Ông Trump cho rằng ông Warsh sẽ là "hình mẫu lý tưởng" và khó có thể gây thất vọng.

Nếu được Thượng viện thông qua, ông Warsh, 55 tuổi, sẽ kế nhiệm ông Jerome Powell vào tháng 5 tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng giảm dưới ngưỡng 4.900 USD/ounce. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 2/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng (mua) - 172 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua) và 171 triệu đồng/lượng (bán), giảm 9 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 16,9 - 17,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 16,9 - 17,2 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.889 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Tuần này có hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là số liệu việc làm và các nhà đầu tư sẽ cố gắng liên hệ những dữ liệu này với những thay đổi trong quan điểm về lộ trình lãi suất của Fed khi sắp có lãnh đạo mới, cùng với các quyết định về lãi suất từ một số ngân hàng trung ương lớn.

Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng, thị trường vàng đang bắt đầu ghi nhận các biên độ dao động hằng ngày lên tới hàng trăm USD, rất khó đoán, tuy nhiên xu hướng dài hạn của thị trường vẫn có thể là tăng. Mặc dù vậy, vàng cũng dễ bị bán tháo.

Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International nhận định, ông hoàn toàn kỳ vọng đợt tăng giá vàng sẽ chỉ là ngắn hạn, bởi lời hứa về lãi suất thấp hơn là điều tích cực cho vàng.

James Stanley, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Forex.com cho rằng, đợt bán tháo cuối tuần như một cú điều chỉnh. Điều đó có thể thay đổi nếu bên bán tiếp tục gây áp lực vào tuần tới, nhưng hiện tại ông vẫn bám theo xu hướng giá vàng tăng.

Trong khi đó, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management nhận định, vàng cần xả bớt áp lực và có thể tiếp tục đi ngang trong khoảng 1 tuần.