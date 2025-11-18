Giá vàng hôm nay 18/11: USD mạnh lên, vàng đi xuống

(VTC News) -

Giá vàng thế giới suy giảm do chịu áp lực từ đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tháng tới giảm đi, khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế bị trì hoãn trong tuần này có thể cung cấp manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Chỉ số DXY tăng nhẹ, khiến vàng thỏi định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: "Thị trường đang chứng kiến một số biến động giằng co trước thềm công bố dữ liệu kinh tế quan trọng sau khi chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Hiện tại, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất ít hơn, điều này làm giảm sự lạc quan về giá vàng".

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 18/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.044 USD/ounce, giảm 33 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo Kitco News, dự báo giá vàng cho thấy thị trường vẫn duy trì mặt bằng trên 4.000 USD/ounce, nhưng việc không vượt qua 4.200 USD/ounce cho thấy vàng cần thêm thời gian tích lũy. Xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng, tuy nhiên vàng đang dao động hẹp, vì kỳ vọng Fed giảm lãi suất trong tháng tới đã suy yếu đáng kể.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, nhận định kinh tế Mỹ, chính sách thuế, đường hướng của Fed đều chứa đựng nhiều bất định. Ông cho rằng vàng có thể kiểm định lại vùng đáy gần đây, quanh 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh trở lại. Các nhịp điều chỉnh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn nhờ động lực hỗ trợ vẫn hiện hữu.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đà giảm của vàng trong 2 phiên cuối tuần đến từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất không còn chắc chắn, kéo theo đà sụt giảm trên hàng loạt thị trường tài sản, từ Bitcoin đến cổ phiếu. Việc Chính phủ Mỹ vừa kết thúc chu kỳ đóng cửa 43 ngày cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng dữ liệu kinh tế, buộc Fed giữ lập trường trung lập và khả năng cao chưa điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp cuối năm.