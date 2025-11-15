Giá vàng hôm nay 15/11: Lao dốc không phanh 

(VTC News) -

Giá vàng thế giới lao dốc do kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm bớt vào cuối tuần này. Áp lực chốt lời mạnh từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn cũng thể hiện rõ trên cả hai kim loại hôm nay.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã lao dốc vào thứ Năm, chặn đứng đà tăng của vàng trong tuần này vốn được thúc đẩy bởi triển vọng chính phủ Mỹ mở cửa trở lại. Những tuyên bố cứng rắn từ các quan chức Fed trước hàng loạt dữ liệu kinh tế Mỹ đã khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo ngại.

Trong khi đó, các quan chức Fed tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Mỹ vào thứ Năm, thị trường tiền tệ hiện đang đặt tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 xuống dưới 50%, theo báo cáo của Bloomberg.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, những người tham gia thị trường hiện đang đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới ở mức 51%, so với mức 64% trong lần đánh giá trước.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 15/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 151,2 - 153,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 159,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.082 USD/ounce, giảm 90 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thời gian tới, dự báo giá vàng nhiều khả năng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số khu vực, bao gồm châu Á. Các chuyên gia phân tích cho rằng bất ổn toàn cầu luôn là chất xúc tác khiến giá vàng thường có xu hướng nghiêng về kịch bản tăng khi dòng tiền tìm đến tài sản an toàn.

Theo Kitco, chuyên gia O'Connell của StoneX dự báo giá vàng có thể bứt phá mạnh nếu vụ kiện liên quan Thống đốc Fed Lisa Cook đi theo hướng bất lợi cho Fed. Ông cho rằng nỗi lo Fed mất tính độc lập là yếu tố có thể khiến giá vàng leo thêm tới 500 USD/ounce, khiến giá vàng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Giới phân tích đánh giá vụ kiện của Tòa án Tối cao Mỹ có thể trở thành biến số khiến dự báo giá vàng thay đổi mạnh. Nếu phán quyết nghiêng về Tổng thống Donald Trump, nhà đầu tư lo ngại Fed suy yếu, đồng USD giảm giá, và dự báo giá vàng có khả năng tăng thêm 500 USD/ounce. Ngược lại, nếu bà Lisa Cook được ủng hộ, đà tăng có thể bị kìm lại trong ngắn hạn.