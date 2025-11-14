Giá vàng hôm nay 14/11: Quay đầu suy giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới suy giảm sau khi tăng lên mức cao nhất 3 tuần do các nhà đầu tư bán chốt lời.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, đà giảm của giá vàng chỉ là bước điều chỉnh ngắn hạn. Trong dài hạn, vàng vẫn còn nhiều động lực tăng giá.

Ông Hugo Pascal - chuyên gia giao dịch kim loại quý tại InProved - cho biết, việc chính phủ Mỹ mở cửa trở lại khó có thể thay đổi đáng kể xu hướng này, bởi nó sẽ góp phần làm tăng mức nợ công.

“Nhu cầu vật chất đối với vàng và bạc vẫn ở mức cao, trong khi các chỉ số kinh tế gần đây của Mỹ cho thấy đà tăng trưởng đang suy yếu - một yếu tố thuận lợi cho giá kim loại quý”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký thông qua đạo luật chấm dứt 43 ngày đóng cửa chính phủ - dài nhất trong lịch sử nước này - dẫn tới việc nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng như việc làm và lạm phát bị trì hoãn. Thỏa thuận mới chỉ đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho đến ngày 30/1, trong khi nợ liên bang được dự báo sẽ tăng thêm 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, nâng tổng nợ lên hơn 38 nghìn tỷ USD.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm. (Ảnh: Công Hiếu).

Chủ tịch Fed Jerome Powell trước đó đã cảnh báo về việc hạn chế nới lỏng thêm trong năm nay do thiếu dữ liệu cập nhật, dù Fed vừa cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tháng trước. Các nhà kinh tế cho rằng Bộ Lao động Mỹ cần công bố sớm số liệu việc làm và lạm phát tháng 11 để Fed có cơ sở cho cuộc họp chính sách tháng 12.

Theo khảo sát của Reuters, 80% chuyên gia dự báo Fed sẽ tiếp tục giảm thêm 25 điểm cơ bản vào tháng tới. Lãi suất thấp thường là động lực hỗ trợ cho vàng - tài sản không sinh lãi nhưng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 152 - 154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.173 USD/ounce, giảm 21 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Thời gian tới, dự báo giá vàng nhiều khả năng được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở một số khu vực, bao gồm châu Á. Các chuyên gia phân tích cho rằng bất ổn toàn cầu luôn là chất xúc tác khiến giá vàng thường có xu hướng nghiêng về kịch bản tăng khi dòng tiền tìm đến tài sản an toàn.

Theo Kitco, chuyên gia O'Connell của StoneX dự báo giá vàng có thể bứt phá mạnh nếu vụ kiện liên quan Thống đốc Fed Lisa Cook đi theo hướng bất lợi cho Fed. Ông cho rằng nỗi lo Fed mất tính độc lập là yếu tố có thể khiến giá vàng leo thêm tới 500 USD/ounce, khiến giá vàng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Giới phân tích đánh giá vụ kiện của Tòa án Tối cao Mỹ có thể trở thành biến số khiến dự báo giá vàng thay đổi mạnh. Nếu phán quyết nghiêng về Tổng thống Donald Trump, nhà đầu tư lo ngại Fed suy yếu, đồng USD giảm giá và dự báo giá vàng có khả năng tăng thêm 500 USD/ounce. Ngược lại, nếu bà Lisa Cook được ủng hộ, đà tăng có thể bị kìm lại trong ngắn hạn.