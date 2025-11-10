Tăng hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng sắp chạm 150 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

Lúc 11h30, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 1147,6 - 149,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới. Theo đó, giá vàng thế giới đang được niêm yết trên Kitco ở mức 4.053 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng đi lên trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục khiến các nhà kinh tế khó đánh giá chính xác sức khỏe nền kinh tế và điều này đang tác động tới thị trường vàng. Hiện các nhà phân tích đang theo dõi các tín hiệu khác như thị trường cổ phiếu và giá đồng USD để tìm hướng đi cho vàng.

Giá vàng miếng hôm nay tăng hơn 1 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo báo cáo của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 11/2025 giảm xuống 50,3 điểm, thấp hơn so với 53,6 điểm trong tháng 10/2025. Mức giảm này lớn hơn dự kiến, khi các nhà kinh tế chỉ dự đoán chỉ số sẽ giảm nhẹ xuống 53 điểm.

Tâm lý người tiêu dùng giảm khoảng 6% trong tháng 11 này, chủ yếu do tài chính cá nhân hiện tại giảm 17% và kỳ vọng về điều kiện kinh doanh trong năm tới giảm 11%. Việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài hơn 1 tháng khiến người tiêu dùng lo ngại về những tác động tiêu cực tiềm tàng đối với nền kinh tế.

Báo cáo cũng cho thấy lo ngại lạm phát đang gia tăng, dù vẫn thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 5. Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tăng lên 4,7%, so với 4,6% hồi tháng 9.

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, với nhà đầu tư dài hạn hoặc những người có nhu cầu thực, cấp thiết, đây có thể là giai đoạn thích hợp để tích lũy từng phần khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn.

Tuy nhiên, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư "lướt sóng" thì nên thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

Còn theo chuyên gia thị trường tài chính Phan Dũng Khánh, sau khi giảm mạnh thì thông thường giá vàng sẽ có khả năng phục hồi nhưng cũng chỉ quanh ở khu vực đỉnh cũ.

Chính vì vậy, nhà đầu tư vẫn có thể tiếp tục đầu tư vào vàng nhưng chỉ ở tỷ trọng nhất định. Ví dụ nếu có khoản đầu tư vài trăm triệu đồng thì chỉ nên mua 1-2 lượng vàng.

Nếu giá vàng lên tiếp thì nhà đầu tư vừa có lãi, vừa có vàng trong danh mục của mình. Nếu vàng xuống, ngoài khoản tiền đã mua một phần thì nhà đầu tư vẫn còn vốn để tiếp tục mua vào.