Giá vàng hôm nay 12/11: Tiếp tục xu hướng tăng

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng trước kỳ vọng việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và các dấu hiệu cho thấy tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ sớm chấm dứt.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy số việc làm trong nền kinh tế Mỹ đã giảm xuống trong tháng 10, do sự sụt giảm ở khu vực công và bán lẻ. Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm vào đầu tháng 11, do những lo ngại về hậu quả kinh tế từ việc chính phủ đóng cửa.

Các số liệu trên đã góp phần củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Thêm vào đó, thành viên Hội đồng thống đốc Fed, ông Stephen Miran, nhận định việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 là phù hợp, khi lạm phát đang giảm trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng nhẹ.

Bên cạnh đó, giá vàng tăng trong bối cảnh nhiều nhận định cho rằng Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại đã thúc đẩy thị trường kim loại quý, từ góc độ việc nối lại dòng chảy dữ liệu kinh tế của Mỹ sẽ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã bỏ phiếu 60-40 trong một bước thủ tục nhằm thúc đẩy dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Liên bang, với một nhóm nghị sĩ Dân chủ ôn hòa tách khỏi các lãnh đạo đảng của họ để ủng hộ thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc Hạ viện thông qua dự luật vẫn chưa được đảm bảo do sự phản đối từ các lãnh đạo đảng Dân chủ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 12/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.125 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khả năng khoảng 64% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới. Vàng, một loại tài sản không sinh lãi, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Ông Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, dự đoán trong phần còn lại của năm nay, giá vàng có thể quay lại mức đỉnh của tháng 10 và sau đó có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn.

Trong khi đó, Darin Newsom của Barchart nhận định giá vàng sẽ tiếp tục biến động khó lường trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng vàng vẫn là công cụ phòng thủ hiệu quả, dù thị trường có thể phản ứng nhạy với những phát ngôn hoặc quyết định của Tổng thống Mỹ, khiến giá biến động mạnh trong ngắn hạn.

Về dài hạn, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, tin rằng vàng vẫn có triển vọng tích cực khi bất ổn chính trị tại Mỹ, đặc biệt là nguy cơ chính phủ đóng cửa và rối loạn trong Quốc hội, sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn. “Thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng khiến nhà đầu tư quay lại với vàng như một điểm neo an toàn”, ông nhận định.