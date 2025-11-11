Giá vàng hôm nay 11/11: Bật tăng, vượt 4.100 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh nhiều nhận định cho rằng Chính phủ Mỹ có thể sắp mở cửa trở lại sẽ làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Thượng viện Mỹ hôm Chủ nhật đã bỏ phiếu 60-40 trong một bước thủ tục nhằm thúc đẩy dự luật chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Liên bang, với một nhóm nghị sĩ Dân chủ ôn hòa tách khỏi các lãnh đạo đảng của họ để ủng hộ thỏa thuận này. Tuy nhiên, việc Hạ viện thông qua dự luật vẫn chưa được đảm bảo do sự phản đối từ các lãnh đạo đảng Dân chủ.

Bloomberg đưa tin, hiện vẫn chưa rõ Chính phủ có thể mở cửa trở lại nhanh đến mức nào. Thượng viện sẽ cần sự đồng thuận của tất cả các thành viên để chấm dứt việc đóng cửa nhanh chóng.

Tuy nhiên, tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ đã làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 và báo cáo việc làm, điều này sẽ kéo dài cuộc tranh luận về việc liệu Fed có thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất khác trong cuộc họp tháng 12 hay không.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148,2 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng hôm nay tăng bật. (Ảnh: Minh Đức).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.114 USD/ounce, tăng 114 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu, vàng - vốn không sinh lãi - đang lấy lại sức hấp dẫn. Trong lịch sử, kim loại quý này luôn hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và bất ổn kinh tế, khi nhà đầu tư tìm đến nó như kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường quốc tế cũng đón nhận tin tức tích cực từ quan hệ Mỹ - Trung. Hai nước đã thống nhất tạm dừng thu phí cảng và các cuộc điều tra hàng hải trong một năm, nhằm giảm căng thẳng thương mại. Theo Bloomberg, đây là dấu hiệu cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực hạ nhiệt xung đột sau hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa lãnh đạo hai nước.

Sự hòa dịu trong quan hệ Mỹ - Trung không chỉ giúp ổn định thương mại toàn cầu mà còn giảm rủi ro cho thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, căng thẳng địa chính trị và rủi ro kinh tế vẫn tiềm ẩn, khiến vàng tiếp tục là kênh đầu tư được ưu tiên trong thời gian tới.

Với đà tăng vững chắc và tâm lý lạc quan lan rộng, giá vàng nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn, nhất là khi Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vàng đang lấy lại vai trò “phao cứu sinh” cho giới đầu tư thận trọng.

Darin Newsom của Barchart nhận định giá vàng sẽ tiếp tục biến động khó lường trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng vàng vẫn là công cụ phòng thủ hiệu quả, dù thị trường có thể phản ứng nhạy với những phát ngôn hoặc quyết định của Tổng thống Mỹ, khiến giá biến động mạnh trong ngắn hạn.

Về dài hạn, Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, tin rằng vàng vẫn có triển vọng tích cực khi bất ổn chính trị tại Mỹ, đặc biệt là nguy cơ chính phủ đóng cửa và rối loạn trong Quốc hội, sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn. “Thiếu dữ liệu kinh tế quan trọng khiến nhà đầu tư quay lại với vàng như một điểm neo an toàn”, ông nhận định.