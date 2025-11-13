Giá vàng hôm nay 13/11: Tăng mạnh, sắp lấy lại mốc 4.200 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh trước kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và các dấu hiệu cho thấy tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ sớm chấm dứt.

Theo dữ liệu công bố tuần trước, số việc làm trong nền kinh tế Mỹ đã giảm xuống trong tháng 10, do sự sụt giảm ở khu vực công và bán lẻ. Bên cạnh đó, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đã suy yếu xuống mức thấp nhất trong 3,5 năm vào đầu tháng 11, do những lo ngại về hậu quả kinh tế từ việc chính phủ đóng cửa.

Các số liệu trên đã góp phần củng cố khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Thêm vào đó, thành viên Hội đồng thống đốc Fed, ông Stephen Miran, nhận định việc cắt giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào tháng 12 là phù hợp, khi lạm phát đang giảm trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng tăng nhẹ.

Theo dự báo của Ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Thụy Sĩ (UBS), nhu cầu vàng toàn cầu trong năm nay và năm tới được kỳ vọng sẽ đạt mức cao nhất kể từ 2011. “Nếu rủi ro chính trị hoặc tài chính leo thang, giá vàng hoàn toàn có thể hướng đến mốc 4.700 USD/ounce”, UBS nhận định.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng mạnh. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 13/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.194 USD/ounce, tăng 69 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Nhận định về thị trường vàng, ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường của KCM Trade cho biết: “Đồng USD suy yếu thời gian qua đã hỗ trợ giá vàng và bạc, giúp cả hai kim loại ghi nhận đà tăng trong tuần này”.

Theo ông, dường như “trật tự quen thuộc đã trở lại” với vàng, khi giá kim loại quý này đã phục hồi lên trên mốc 4.100 USD/ounce và có thể tiếp tục đi lên nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ ủng hộ khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ thêm nữa.

TS. James Thorne, chiến lược gia thị trường tại Wellington Altus Private Wealth cho rằng, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển giao lịch sử của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Mỹ đối mặt với áp lực tài khóa lớn và có thể sẽ dẫn đến những thay đổi mang tính lịch sử trong hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Chính phủ Mỹ đã bước vào thời kỳ khủng hoảng tài khóa nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện qua việc chính phủ bị đóng cửa 40 ngày và chi phí trả lãi nợ quốc gia đã vượt chi tiêu quốc phòng.

Ông phân tích, khi nợ công và chi phí vay vốn phình to đến mức đó, hệ thống tiền tệ phải được “hiệu chỉnh lại” và giải pháp mà Washington có thể lựa chọn là định giá lại các tài sản trên bảng cân đối kế toán của quốc gia, bao gồm vàng dự trữ. Vàng có thể được định giá lại để phản ánh giá trị thực trong thời kỳ lạm phát.