Giá vàng hôm nay 17/11: Đầu tuần giảm nhẹ

Giá vàng thế giới chững lại do kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm bớt. Áp lực chốt lời mạnh từ các nhà giao dịch tương lai ngắn hạn cũng thể hiện rõ.

Các quan chức Fed tỏ ra thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong tương lai của Mỹ vào thứ Năm, thị trường tiền tệ hiện đang đặt tỷ lệ cược cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 xuống dưới 50%, theo báo cáo của Bloomberg.

Theo David Meger - Giám đốc bộ phận kim loại của High Ridge Futures - thị trường vàng và bạc đang thiếu chất xúc tác để tiếp tục đi lên khi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed suy yếu rõ rệt.

Bối cảnh càng thêm khó lường khi đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài kỷ lục vừa kết thúc, để lại khoảng trống dữ liệu khiến Fed và giới đầu tư gặp khó trong việc đưa ra dự báo trước cuộc họp sắp tới.

Giá vàng hôm nay chững lại. (Ảnh: Minh Đức).

Theo công cụ FedWatch của CME Group, những người tham gia thị trường hiện đang đánh giá khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới ở mức 51%, so với mức 64% trong lần đánh giá trước.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 17/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 0 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát của Kitco News ghi nhận giới chuyên gia chưa tìm được đồng thuận về xu hướng giá tuần tới, dù nhiều người vẫn coi các nhịp điều chỉnh là cơ hội mua chiến thuật. Việc vàng không thể vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce có lẽ đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Trong 17 chuyên gia phố Wall tham gia khảo sát, 47% dự báo giá vàng sẽ giảm tuần tới, 35% giữ quan điểm trung lập và chỉ 18% kỳ vọng giá tăng.

Adrian Day, Chủ tịch quỹ Adrian Day Asset Management, nhận định kinh tế Mỹ, chính sách thuế, đường hướng của Fed đều chứa đựng nhiều bất định. Ông cho rằng vàng có thể kiểm định lại vùng đáy gần đây, quanh 3.930 USD/ounce trước khi phục hồi mạnh trở lại. Các nhịp điều chỉnh sẽ chỉ mang tính ngắn hạn nhờ các động lực hỗ trợ vẫn hiện hữu.

Nhiều nhà phân tích cho rằng đà giảm của vàng trong 2 phiên cuối tuần đến từ kỳ vọng Fed hạ lãi suất không còn chắc chắn, kéo theo đà sụt giảm trên hàng loạt thị trường tài sản, từ Bitcoin đến cổ phiếu. Việc Chính phủ Mỹ vừa kết thúc chu kỳ đóng cửa 43 ngày cũng làm dấy lên lo ngại về chất lượng dữ liệu kinh tế, buộc Fed giữ lập trường trung lập và khả năng cao chưa điều chỉnh lãi suất trong kỳ họp cuối năm.