Giá vàng hôm nay 16/11: Ít biến động sau phiên lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư đã diễn ra ồ ạt trước đó. Nguyên nhân chính đến từ loạt phát biểu cứng rắn của giới chức Fed, khiến kỳ vọng về việc hạ lãi suất trong tháng 12 trở nên mong manh.

Theo David Meger – Giám đốc bộ phận kim loại của High Ridge Futures – thị trường vàng và bạc đang thiếu chất xúc tác để tiếp tục đi lên khi kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed suy yếu rõ rệt.

Bối cảnh càng thêm khó lường khi đợt đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài kỷ lục vừa kết thúc, để lại khoảng trống dữ liệu khiến Fed và giới đầu tư gặp khó trong việc đưa ra dự báo trước cuộc họp sắp tới.

Giá vàng hôm nay ít biến động sau khi vừa lao dốc. (Ảnh minh họa).

Những nhà đầu tư đặt cược vào kịch bản kinh tế Mỹ hạ nhiệt - vốn có thể tạo áp lực buộc Fed giảm lãi suất - đang dần mất kiên nhẫn khi các quan chức Fed liên tiếp phát đi thông điệp thận trọng. Theo công cụ FedWatch, xác suất Fed giảm 25 điểm cơ bản trong tháng tới đã lùi về 46%, từ mức 50% hồi đầu tuần.

Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở vùng cao, vàng - vốn không tạo ra lợi suất - trở nên kém hấp dẫn hơn. Theo chuyên gia Fawad Razaqzada của City Index và FOREX.com, áp lực bán càng mạnh khi nhiều nhà đầu tư bị gọi ký quỹ (margin call), buộc phải thanh lý vị thế.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.080 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo khảo sát mới nhất của Reuters với 39 chuyên gia và nhà giao dịch kim loại quý, giá vàng được dự báo đạt trung bình khoảng 3.400 USD/ounce trong năm 2025 và tăng lên 4.275 USD/ounce trong năm 2026. Đây là lần đầu tiên mức dự báo trung bình của nhóm phân tích vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Báo cáo cho thấy phần lớn chuyên gia tin rằng mức 4.000 USD/ounce sẽ trở thành "mặt bằng giá mới", thay vì chỉ là cột mốc mang tính nhất thời. Yếu tố quan trọng nhất được nhắc đến là kỳ vọng Fed sớm chuyển sang chu kỳ giảm lãi suất, giúp chi phí cơ hội nắm giữ vàng thấp hơn.

Các định chế tài chính lớn cũng tiếp tục đưa ra những dự báo lạc quan hơn. JPMorgan cho rằng vàng vẫn là tài sản có mức độ chắc chắn cao nhất trong bối cảnh căng thẳng kinh tế - tài chính leo thang toàn cầu.

Ngân hàng này dự báo giá vàng trung bình có thể đạt 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ dòng vốn mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương và sự giảm tốc của USD. Theo JPMorgan, nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương dự kiến duy trì khoảng 566 tấn/quý trong năm 2026 - mức cao hỗ trợ cho chu kỳ tăng giá kéo dài.