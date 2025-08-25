Gần 5.000m2 hoa, cây cảnh bị hư hỏng, mất trộm sau 2 ngày tổng hợp luyện A80

(VTC News) -

Ngày 25/8, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng) cho biết, sau 2 buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (đêm 21/8 và đêm 24/8), trung tâm phối hợp với các nhà thầu kiểm tra hiện trường và xác định nhiều diện tích thảm cỏ, cây cảnh, thảm hoa tại một số khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, khu vực Quảng trường Ba Đình… bị giẫm đạp, mất trộm, hư hỏng nặng (gãy, dập nát, bật gốc, trơ đất…).

Bên cạnh đó, một số giá hoa treo và chậu hoa bị xô lệch, một số giỏ hoa không còn đảm bảo thẩm mỹ, không còn chậu hoa.

Tính đến ngày 25/8, con số bị mất trộm, hư hỏng là gần 4.960m2 và 2 giá hoa.

Cụ thể, ngày 21/8 có hơn 1.270m2 và 2 giá hoa bị mất trộm, hư hỏng; con số của ngày 24/8 là hơn 3.680m2.

Luống hoa mới trồng chuẩn bị cho ngày lễ lớn bị người dân giẫm nát.

Để đảm bảo cảnh quan đô thị, ngay sau khi kết thúc tổng hợp luyện, Trung tâm Quản lý Hạ tầng - Kỹ thuật TP Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương thu dọn cây dập nát, gãy hỏng và vệ sinh mặt bằng.

Trung tâm đề xuất giao các nhà thầu duy trì cây xanh, dọn dẹp mặt bằng, cắt tỉa cành lá bị hỏng và tăng cường chăm sóc... những cây cảnh, thảm cỏ bị hư hỏng. Đối với những cây hoa, cây cảnh trang trí bị hỏng hoàn toàn, trung tâm đề xuất trồng mới sau buổi tổng duyệt ngày 30/8 để tránh lãng phí.

Cùng ngày, Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình tổ chức tổng hợp luyện và sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành xuất hiện tình trạng người dân xả rác bừa bãi, giẫm đạp lên thảm cỏ, luống hoa mới trồng chuẩn bị cho ngày lễ lớn, chen lấn xô đẩy gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh, thậm chí chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Ngoài các biện pháp xử phạt hành chính, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau sự kiện, kêu gọi người dân nâng cao ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh công cộng.