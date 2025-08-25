Cộng đồng mạng nhắn nhủ: 'Đi xem diễu binh A80 đừng bỏ quên ý thức ở nhà'

(VTC News) -

Bên cạnh những cảm xúc tự hào, xúc động mạnh mẽ, khi xem Tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tối 24/8, biểu hiện vô ý thức của một số người lại như "con sâu làm rầu nồi canh", tạo ra những hình ảnh không đẹp và nỗi phiền lòng.

Phần lớn mọi người đều mất nhiều tiếng đồng hồ, thậm chí gần như cả ngày cho quá trình giữ chỗ, chờ đợi và theo dõi buổi tổng hợp luyện nên mệt mỏi, sốt ruột... là đương nhiên. Trong khi nhiều người xếp hàng ngay ngắn, tuân thủ các quy định, khuyến cáo để bảo đảm an ninh chung, thu gom rác gọn gàng... thì không ít người có hành vi phản cảm như chen lấn xô đẩy, đứng lên ô tô đang đỗ, xả rác bừa bãi, giẫm đạp cây xanh...

Nhiều bài viết, hình ảnh được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội như những lời phê bình, nhắc nhở: "Đoạn Tràng Tiền nhiều người giẫm gãy cả cây của dân để đứng lên chậu xem, rồi tự dựng cả giàn giáo của công trường để chui lên ngồi khiến các anh công an phải ra giải quyết. Rất nhiều người thiếu ý thức vô cùng"; "Ngày lễ ý nghĩa như vậy nhưng nhiều người còn chưa lịch sự, chen lấn xô đẩy hàng. Nhiều anh công an và dân quân phải rất nỗ lực mới quản lý được. Mong sắp tới trong dịp lễ chính thức, mọi người tự kỷ luật hơn"...

Thanh Phong viết: "Nhiều người đi xem diễu hành mà như đang xả 'rác ý thức' ra cộng đồng. Chỗ tôi đứng ở Lê Duẩn, có phụ huynh cho con nhỏ đứng lên xe máy của người khác xong còn nhún nhảy khiến gãy cả gương. May chủ xe cũng hiền lành không ý kiến gì. Mỗi cá nhân đến tham gia chương trình nên tự ý thức hành vi của mình và không làm tổn hại tài sản của cộng đồng, cá nhân".

Hình ảnh về hậu quả những hành vi thiếu ý thức trong buổi lễ Tổng hợp luyện ngày 24/8 được chia sẻ trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Những bài đăng tương tự nhận được lượng tương tác lớn với những bình luận bày tỏ sự bất bình: "Quá thiếu ý thức. Đây là sự kiện lớn của cả nước, mỗi người chúng ta nếu không trực tiếp đóng góp công sức thì nên đóng góp bằng ý thức văn minh của mình để không gây phiền phức, mệt mỏi thêm cho ban tổ chức hay cho không khí chung".

"Yêu nước là ở trong tim, sống biết nghĩ về cộng đồng chứ đừng nên theo phong trào ra chen lấn, cãi nhau, giẫm đạp lên cây, xả rác đầy đường. Chà đạp lên cây cối hoa lá và công sức của những người công nhân dầm mưa dãi nắng trồng và chăm sóc thì đó là ra đường theo phong trào và bộc lộ sự kém văn minh"; "Nhiều người đúng là 'bỏ quên' ý thức khi đến tham gia chương trình. Không chỉ thiếu vệ sinh, họ còn ngồi lên xe đang đỗ trên đường, có thể gây ra hư hại tài sản cho chủ xe".

Bảo Quốc bình luận: "Không thể chấp nhận những hành vi vô ý thức được. Nếu cảm thấy không đi tiếp được nữa thì hãy dừng lại vài giây, nhường đường cho những người khác. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu nước, trong đó việc giữ gìn môi trường chung là vô cùng quan trọng".

Bên cạnh đó, nhiều người chia sẻ kinh nghiệm để tham gia các hoạt động tiếp theo: "Muốn có vị trí ở hàng đầu tiên, quan sát rõ từng khối diễu binh, bạn phải chấp nhận đến sớm để ngồi hàng đầu. Thậm chí, nếu buổi diễu binh diễn ra vào 20h thì phải đến trước 12 tiếng, bạn đến sau thì phải chấp nhận các vị trí xấu hơn chứ đừng chen lấn xô đẩy", Thanh Tùng chia sẻ.

Vân Trang khuyên: "Mỗi người đi xem diễu binh nên đem theo túi nylon trong người. Biết rằng xếp hàng từ sớm thì phải đem theo đồ ăn, thức uống, vậy nên sau khi dùng bữa xong, mình phải cho ngay vào túi nylon rồi để cuối buổi xếp gọn vào các điểm tập kết rác. Như vậy, những người công nhân vệ sinh sẽ giảm tải được việc đi rất nhiều".

Khánh Vy cho rằng, nếu không thể hành xử văn minh nơi công cộng thì tốt nhất nên ở nhà: "Những người không có ý thức tốt thì nên ở nhà theo dõi qua chương trình TV cũng được. Tôi thấy rất nhiều người đứng nhờ hiên nhà người khác mà xô đẩy làm móp cả cửa nhà người ta, rồi thậm chí còn làm hư hỏng chậu cây hay bảng biển quảng cáo. Yêu nước trước tiên phải làm công dân tốt, có ý thức từ lời nói tới hành động nhỏ".

Chương trình Sơ duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào lúc 20h ngày 27/8. Chương trình tổng duyệt diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ chính thức được tổ chức vào 6h30 ngày 2/9.