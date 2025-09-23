Gần 10.000 giáo viên Hà Nội gửi tâm thư mong điều chỉnh thu nhập tăng thêm.

(VTC News) -

Nghị quyết 46/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập được đánh giá thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn trong việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết, cán bộ, công chức, viên chức công tác trong đơn vị sự nghiệp công lập có thu (không được ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) không được hưởng.

Trong khi hiện có tới 119 trường THPT tại Hà Nội được xếp vào diện tự chủ thường xuyên và hơn 200 trường từ Mầm non đến THCS được chọn thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục. Điều này đã tạo nên sự bất bình đẳng, thiếu công bằng trong nội bộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thủ đô.

Theo thầy cô, những đơn vị trường học công lập tự chủ một phần hoặc tự chủ hoàn toàn chỉ là thay đổi hình thức cấp phát từ giao dự toán sang đặt hàng giá dịch vụ giáo dục. Về bản chất vẫn là các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ.

Đặc biệt từ tháng 9/2025, khi thực hiện chủ trương miễn học phí cho học sinh từ Mầm non đến THPT trên toàn quốc, các trường học công lập sẽ không còn nguồn thu nào khác ngoài ngân sách. Do đó việc loại trừ giáo viên ra khỏi chính sách hỗ trợ là thiếu phù hợp với thực tiễn.

Vì vậy, 9.771 cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường công lập tại Hà Nội mới đây đã gửi tâm thư, đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội xem xét, điều chỉnh phạm vi đối tượng thụ hưởng trong Nghị quyết 46, để tất cả viên chức, giáo viên Thủ đô cùng được hưởng.

Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, thầy Tô Mạnh Kiên giáo viên trường THPT Xuân Mai, Hà Nội tiếc nuối khi không thuộc đối tượng hưởng khoản thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46/2024.

"Đơn vị chúng tôi đang trong giai đoạn thí điểm tự chủ tài chính, chính vì lý do này, theo đúng các quy định hiện hành, chúng tôi không thuộc đối tượng được hưởng chế độ thu nhập tăng thêm. Điều này tạo ra sự chênh lệch lớn, khoảng cách vô hình không chỉ về mặt thu nhập mà còn là cảm giác bị bỏ lại phía sau so với các đồng nghiệp khác", thầy Kiên nói.

Theo thầy Kiên, cuộc sống của một giáo viên, đặc biệt khi đã bước sang tuổi trung niên và có nhiều gánh nặng gia đình không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Thu nhập tăng thêm từ Nghị quyết 46 không chỉ là một khoản tiền, mà còn là sự ghi nhận, nguồn động lực và lời khẳng định rằng những cống hiến của những người làm công tác giáo dục vẫn luôn được thành phố ghi nhận và trân trọng.

"Tôi tin rằng, các cấp lãnh đạo đều thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng này. Tôi kính mong các cấp xem xét một cách tổng thể, có những chính sách đặc thù và linh hoạt để những giáo viên như chúng tôi, những người đã và đang cống hiến thầm lặng cho sự nghiệp giáo dục Thủ đô, cũng được hưởng những chế độ đãi ngộ tương xứng", thầy Kiên bày tỏ.

Cùng chung tâm trạng, cô Phùng Thị Tân, giáo viên trường THPT Tùng Thiện cho rằng Nghị quyết 46 là chính sách quan trọng nhằm động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được hưởng chế độ này, nhiều thầy cô thấy thiệt thòi, trong khi công việc dạy học đòi hỏi tâm huyết, trách nhiệm và áp lực ngang nhau.

"Chúng tôi mong lãnh đạo thành phố xem xét mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng chính sách. Đây không chỉ là sự ghi nhận công bằng, mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp giáo viên thêm vững tâm, thêm nhiệt huyết cống hiến cho sự nghiệp trồng người", cô Tân nói.

Các thầy cô đều bày tỏ, việc điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm rất cần thiết, vừa phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW, vừa bảo đảm sự công bằng trong chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.