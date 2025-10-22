Đường chế biến hại sức khỏe ra sao?

(VTC News) -

Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Quang, Trung tâm trị liệu chăm sóc da MDmedical, đường (glucose) là dưỡng chất thiết yếu cho hoạt động sống của cơ thể. Tế bào cần đường để sản sinh năng lượng, đảm bảo mọi hoạt động sinh lý diễn ra hiệu quả. Tuy nhiên, không phải loại đường nào cũng mang lại lợi ích như nhau.

Đường tự nhiên giúp tỉnh táo, trẻ hóa cơ thể

Đường có trong trái cây chín, rau củ tươi được xem là “nhiên liệu sạch” cho cơ thể. Đây là dạng đường hoạt động sinh học cao, giúp sản sinh năng lượng nhanh, cải thiện sự tỉnh táo, làm mát cơ thể và hỗ trợ tế bào hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ Quang cho biết, khi hấp thụ đường tự nhiên từ thực vật tươi, cơ thể sẽ cảm nhận rõ sự tươi mới, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. “Đây là nguồn năng lượng sạch giúp duy trì sự trẻ trung, tươi sáng từ bên trong”, ông nói.

Đường chế biến - Thủ phạm khiến cơ thể “héo mòn”

Trái ngược với đường tự nhiên, đường chế biến – như đường kính trắng, chất tạo ngọt nhân tạo trong nước ngọt, bánh kẹo và đồ ăn nhanh – lại là nguyên nhân gây ra nhiều hệ lụy sức khỏe.

Theo bác sĩ Quang, loại đường này đã bị biến đổi cấu trúc qua quá trình xử lý nhiệt, hóa chất. Nó chứa nhiều tạp chất, có tính acid mạnh, làm cơ thể mất nước nghiêm trọng. “Ăn nhiều đường chế biến khiến da khô, tóc rụng, xuất hiện nếp nhăn, lão hóa nhanh, y như trái cây bị sấy khô vậy”, ông cảnh báo.

Ngoài ra, đường tinh luyện còn kích thích phản ứng viêm, gây nổi mụn, đốm nâu và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

Tiêu thụ quá nhiều đường chế biến không chỉ gây béo phì, tiểu đường mà còn khiến cơ thể lão hóa nhanh.

Hệ lụy khi tiêu thụ đường vượt mức

Tăng cân không kiểm soát

Các loại đồ uống ngọt và thực phẩm chứa nhiều đường khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ thừa, đặc biệt ở vùng bụng. Một nghiên cứu cho thấy, lượng calo từ đường không những gây béo phì mà còn làm rối loạn hormone ghrelin – chất điều chỉnh cảm giác đói, từ đó khiến bạn ăn nhiều hơn, dẫn đến tăng cân nhanh chóng.

Gây hại cho gan

Fructose trong đường được chuyển hóa ở gan. Khi tiêu thụ quá nhiều, gan phải hoạt động quá tải để phân giải thành chất béo, dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ. Tình trạng này kéo dài gây mệt mỏi, buồn nôn, vàng da, thậm chí tiến triển thành bệnh lý gan nghiêm trọng.

Tác động tiêu cực đến não bộ

Ăn nhiều đường làm giảm khả năng nhận thức và ghi nhớ. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Sinh lý học cho thấy chế độ ăn nhiều đường ảnh hưởng đến chức năng học tập, làm suy giảm trí nhớ.

Làm yếu hệ miễn dịch

Lượng đường cao trong cơ thể cản trở hoạt động của bạch cầu – tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại virus và vi khuẩn. Hệ miễn dịch suy yếu đồng nghĩa với nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm, viêm nhiễm cao hơn, thậm chí làm tăng rủi ro ung thư.

Tăng nguy cơ lo âu và trầm cảm

Tiêu thụ đường quá mức khiến não bộ bị kích thích quá đà, gây rối loạn cảm xúc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa lượng đường cao và các rối loạn tâm lý như bồn chồn, lo âu, trầm cảm.

Lời khuyên của chuyên gia

Thay vì nạp đường từ thực phẩm chế biến, hãy ưu tiên nguồn đường tự nhiên đến từ trái cây tươi, rau củ để bảo vệ sức khỏe, làn da và trí não lâu dài. Sự tỉnh táo, năng lượng và vẻ ngoài tươi trẻ bắt đầu từ những lựa chọn đúng đắn trong chế độ ăn hàng ngày.