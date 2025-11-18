Đừng nghĩ trò bịp che biển số có thể qua mặt 'mắt thần' camera AI

(VTC News) -

Trong 3 ngày từ 13-15/11, Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý 204 trường hợp xe máy che, dán biển số, không gắn biển hoặc gắn biển số sai đăng ký, không hợp lệ, nhiều hơn rất đáng kể so với con số 164 trường hợp bị xử lý vì dùng điện thoại di động khi lái xe- loại vi phạm cực kỳ phổ biến, có thể nói là nhan nhản trên đường, chỉ cần "quét mắt" một vòng là dễ dàng bắt gặp.

Hành vi che, dán, làm sai biển số diễn ra trắng trợn như vậy là thực trạng đáng buồn cho thấy sự coi thường pháp luật quá mức và cái thói thích gian lận của một bộ phận không nhỏ tài xế, tìm mọi cách "qua mặt" hệ thống giám sát để thoải mái vi phạm mà không bị xử lý. Chính sự hiện diện của họ khiến cho nền giao thông của chúng ta thật khó khăn để tiến đến sự văn minh.

Trong kỷ nguyên giao thông thông minh, các tuyến phố đang dần được số hóa với hệ thống camera phạt nguội tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dưới sự giám sát của những "mắt thần" này, ý thức chấp hành luật giao thông đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều tài xế thay vì điều chỉnh hành vi của bản thân thì lại tìm cách "lừa" camera. Họ dùng khẩu trang che biển số hoặc dán che bằng đề can, hay gắn biển sai.

Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm che - dán biển số xe máy. (Ảnh: Minh Tuệ)

Bằng cách đó, họ nghĩ mình sẽ không phải chịu hậu quả sau khi vi phạm luật giao thông như lái xe vượt tốc độ, lấn làn, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ... hoặc thậm chí gây tai nạn. Họ tin là nếu không chụp được biển số đúng, hệ thống sẽ tự động bỏ qua vi phạm.

Có thể trước đây nhiều tài xế thoát án phạt nhờ cách này, nhưng tôi tin rằng trong thời 4.0, sẽ không còn chỗ cho thói khôn lỏi, dùng chiêu trò để đùa giỡn với pháp luật. Camera AI nhận diện vi phạm không phụ thuộc vào một góc chụp. Các camera hiện nay phân tích đồng thời nhiều khung hình trong một giây, đọc được biển số ngay cả khi bị che một phần nhờ thuật toán khôi phục ký tự từ các đặc điểm còn lại.

Bên cạnh đó, lộ trình chuyển động của phương tiện không chỉ qua một góc phố mà thường đi qua nhiều điểm có gắn camera. Độ cao, góc đặt camera, điểm quay đều được dùng để tính toán ra biển số thật.

Ngoài ra, hành vi che biển số tạo ra dấu hiệu bất thường mà AI dễ bị "đánh động" hơn. Biển số cong, mờ, đen bất thường hoặc phản sáng quá mức đều bị nhận diện. Camera AI tự động gửi thông tin hành vi bất thường này tới lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát gần nhất để dừng xe, xử lý trực tiếp.

Nhiều trường hợp bị xử lý không phải vì phóng nhanh, vượt ẩu... mà nhờ AI nhận ra sự bất thường của xe. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng nhận diện màu sắc, chủng loại phương tiện để liên tục truy vết. Dữ liệu này sẽ được tra cứu, đối soát ngay lập tức với cơ sở dữ liệu về đăng ký xe để phát hiện nếu phương tiện có dấu hiệu bất minh.

Mặt khác, camera Ai còn có thể nhận diện được người điều khiển phương tiện. Hệ thống ghi lại toàn bộ quy trình vi phạm gồm cả khuôn mặt, mũ bảo hiểm của người điều khiển. Dữ liệu này được đối chiếu chéo với các camera khác trong mạng lưới để nhanh chóng xác định danh tính chủ xe.

Nhìn chung, nhiều người tưởng hành vi che biển số có thể giúp thoát án phạt, nhưng câu "lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát" vẫn đúng. Các tài xế "nhờn luật" có thể làm khó hệ thống trong vài giây ban đầu, chứ không thể khiến phương tiện vô hình trước mạng lưới giám sát toàn diện.

Lái xe trong thời đại này, tài xế cần nhận thức rõ, công nghệ AI không phải là đối thủ để có thể qua mặt bằng mấy chiếc khẩu trang, miếng decal nhỏ hay vệt bùn, vệt sơn bẩn cố ý; tốt nhất là học làm người tài xế văn minh, tôn trọng pháp luật, biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Việc che biển số để trốn phạt nguội có thể gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với trật tự, an toàn giao thông và công tác phòng, chống tội phạm.

Tuân thủ pháp luật không chỉ để "không bị phạt" mà còn là để bảo đảm tính mạng, sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Rất có thể đến một ngày, thói khôn vặt che biển số lại đem đến tai họa "gậy ông đập lưng ông" cho chính chủ trong trường hợp tai nạn cần cứu hộ, nhận diện gấp hay bị mất trộm xe.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ ý kiến ở box bình luận bên dưới.