Dự báo thời tiết ngày 16/9: Hà Nội nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 35°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày và đêm 16/9/2025

Đêm qua và sáng sớm nay (16/9), vùng núi Bắc Bộ, tỉnh ghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 15/9 đến 3h ngày 16/9 có nơi trên 80mm như: trạm Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 198mm; trạm Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 105mm; trạm Tân Thanh (Lâm Đồng) 95,4mm; trạm Cư Kbang (Đắk Lắk) 83,8mm…

Dự báo từ sáng sớm đến đêm, mưa rào và dông rải rác tiếp tục trút xuống vùng núi, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm. Tuy nhiên, mưa không kéo dài cả ngày mà tập trung chủ yếu lúc đêm, sáng.

Trong sáng và đêm nay, Hà Nội có lúc hứng mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Hôm nay, Hà Nội nắng gián đoạn. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Dự báo thời tiết chiều và đêm 16/9, Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Trong đó, TP.HCM ban ngày trời nắng, chiều và tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 32-34°C.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn, lượng mưa có thể vượt ngưỡng 80mm chỉ trong 3 giờ. Đây là mức nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 16/9/2025

TP Hà Nội sáng và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi. Vùng đồng bằng, ven biển, Tuyên Quang sáng và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều và tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.