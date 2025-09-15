Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Cả nước hứng mưa, Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông. Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5-13,5 độ Vĩ Bắc; 118,0-119,0 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo trong 10 ngày tới, các khu vực trên cả nước liên tục hứng mưa. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức )

Trên đất liền nước ta, từ chiều tối 15/9 đến sáng 16/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Chiều tối và tối 15/9, TP Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa to trên 100mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cụ thể:

Tỉnh Xã/Phường Hà Tĩnh Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thọ, Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Hương Sơn, Hương Xuân, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Kim 2, Thượng Đức, Tứ Mỹ, Vũ Quang Quảng Trị Ba Lòng, Đakrông, Dân Hóa, Hướng Hiệp, Kim Phú, Thượng Trạch, Trường Sơn TP. Huế A Lưới 5, Phú Lộc, A Lưới 3, A Lưới 4, phường Phong Điền Khánh Hoà Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định Quảng Ngãi Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Bờ Y, Đăk Môn, Ia Đal, Ia Tơi, Mô Rai, Sa Loong, Sơn Hà, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng Gia Lai Ia O, Bàu Cạn, Chư Krey, Chư Păh, Chư Prông, Chư Pưh, Đak Pơ, Đăk Song, Gào, Hra, Ia Boòng, Ia Grai, Ia Hrú, Ia Hrung, Ia Krêl, Ia Pa, Ia Tul, Lơ Pang, phường Diên Hồng, phường Hội Phú, phường Thống Nhất, Phú Thiện, Pờ Tó, Sơn Lang, Vân Canh, Vĩnh Sơn, Ya Hội Đắk Lắk Đắk Phơi, Cư Prao, Dliê Ya, Dur KMăl, Ea Bá, Ea Drăng, Ea H’Leo, Ea Hiao, Ea Knốp, Ea Na, Ea Wer, Hòa Phú, Hòa Sơn, Liên Sơn Lắk, phường Ea Kao, Phú Mỡ, Sông Hinh, Suối Trai, Tam Giang, Tây Sơn

Sang ngày 17/9, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở Bắc Bộ, tuy nhiên trên diện hẹp. Trong đó, đêm và sáng, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Các khu vực khác cũng xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, đến chiều và đêm, lượng mưa gia tăng, có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 17/9 đến ngày 25/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, từ 18-21/9, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác nhưng chủ yếu về đêm và sáng.

Trong thời kỳ dự báo, khu vực từ Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng 19/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông rải rác, tập trung từ chiều tối đến đêm, có nơi mưa to. Từ khoảng 20/9, mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ khả năng giảm dần.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 15/9, ngày 16/9/2025

TP Hà Nội đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.