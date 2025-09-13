Dự báo thời tiết 10 ngày: Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, Nam Bộ mưa gia tăng

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Đêm qua và sáng sớm nay 13/9, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 12/9 đến 3h ngày 13/9 có nơi trên 90mm như: Chiềng Khương 1 (Sơn La) 104.4mm; Khánh Hòa 2 (Lào Cai) 97,4mm; Tân Lập 1 (Tuyên Quang) 226,2mm…

Ngày và đêm 13/9, vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Dự báo từ 16-20/9, mưa gia tăng ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, có nơi mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ: Lương Ý)

Đặc biệt, 3-6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng mưa 10-20mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tại loạt xã/phường:

Lào Cai: Bảo Yên, Phúc Khánh, Đông Cuông, Khánh Hòa, Phúc Lợi, Tân Lĩnh, Xuân Hòa, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Thắng, Bát Xát, Cao Sơn, Châu Quế, Cốc Lầu, Gia Phú, Lâm Giang, Lâm Thượng, Lục Yên, Nghĩa Đô, phường Cam Đường, phường Lào Cai, Phong Hải, Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trấn Yên, Trịnh Tường.

Tuyên Quang: Đồng Yên, Linh Hồ, Nấm Dẩn, Tân Quang, Bắc Quang, Bạch Ngọc, Cao Bồ, Đồng Tâm, Hồ Thầu, Khuôn Lùng, Mậu Duệ, Quảng Nguyên, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Trung Thịnh, Tùng Bá, Việt Lâm, Yên Minh, Bản Máy, Bằng Lang, Du Già, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Lâm Bình, Lao Chải, Lùng Tám, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Sủng Máng, Tân Tiến, Tân Trịnh, Tát Ngà, Thàng Tín, Tiên Nguyên, Tiên Yên, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Thành.

Ngày 13-14/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ ban ngày trời nắng, đêm và sáng sớm có thể mưa rào, dông vài nơi. Trong đó, vùng núi ngày 14/9 mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Chiều và đêm 13/9, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo mưa cường suất lớn, lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro về thiên tai.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 14/9 đến ngày 22/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ và các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, từ Quảng Trị đến Huế khoảng 17-19/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ 17-19/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, ban ngày nắng gián đoạn. Từ khoảng 16-20/9, mưa gia tăng ở các khu vực này, nhiều nơi chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Ngoài ra, thông tin từ Fanpage Cục Khí tượng thuỷ văn, từ nay đến 14/9, sóng trên các vùng ổn định, cao 0,5-1,5m. Từ 15-16/9, khu vực Đông Bắc Biển Đông sóng cao trên 2m, các vùng khác sóng nhỏ.

Trong khoảng 16-18/9 có thể hình thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 13/9/2025

TP Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C, có nơi trên 34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Vùng núi mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-2°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 °C.