Đường phố Lào Cai ngập sâu sau mưa lớn

(VTC News) -

Theo ghi nhận, tại phường Cam Đường (Lào Cai), lượng mưa đo được lên tới hơn 120mm chỉ trong vài giờ, khiến nước dâng cao khoảng 30cm tại nhiều tuyến phố.

Các tuyến đường như Trần Phú, Hoàng Liên, Lê Thanh hay đại lộ Trần Hưng Đạo đều bị ngập sâu, xe máy di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước. Người đi bộ, học sinh, cán bộ công nhân viên đi làm sáng sớm phải bì bõm lội qua các điểm ngập để tới nơi an toàn.

Lực lượng công an ứng trực tại các điểm ngập, giúp người dân di chuyển an toàn.

Không chỉ giao thông, một số khu dân cư cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Các tổ dân phố Pom Hán, Bắc Cường, Bình Minh, Xuân Tăng bị nước tràn vào ngõ ngách, sinh hoạt người dân bị đảo lộn.

Tại tổ 8 Nam Cường, mưa lớn làm sạt lở đất cạnh dãy nhà số 175-179, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp các hộ dân trong đêm để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình trên, Công an phường Cam Đường đã triển khai lực lượng trực tại những điểm ngập sâu, tổ chức phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân qua lại.

Đường Nhạc Sơn, phường Lào Cai chìm trong biển nước.

Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cũng huy động cán bộ, chiến sĩ đến khu vực Pom Hán để thông cống, nạo vét bùn đất và khắc phục hậu quả tại Trường Mầm non Hoa Ban. Đồng thời, chính quyền địa phương phối hợp cùng công an cơ sở rà soát các điểm có nguy cơ tiếp tục ngập, phát cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Theo cơ quan khí tượng, mưa lớn cục bộ vẫn có thể xuất hiện trong những ngày tới, người dân được khuyến cáo không di chuyển qua khu vực ngập sâu và theo dõi chặt chẽ cảnh báo thời tiết để bảo đảm an toàn.