Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80

Theo kế hoạch, 20h ngày 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn gia, ngày và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.
Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C. Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C. Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.
Trong ngày mai (28/8), từ 7h-13h, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C. Khoảng thời gian 13-19h, thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi khi đón nắng, xác suất mưa thấp, dao động 10-20%, nhiệt độ 29-32°C. Từ 19h ngày 28/8 đến 7h ngày 29/8, khu vực này có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa tương đối cao (55-65%), trời mát mẻ, nhiệt độ 25-27°C.
Cũng theo cơ quan khí tượng, sáng sớm đến trưa 27/8, trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa rất to trên 100mm. Người dân cần đề phòng mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt 90mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ thiên tai gây thiệt hại lớn về tài sản.
Ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa dồn về chiều và đêm. Nguy cơ mưa lớn trên 70mm trong 3 giờ.
Từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.
Mưa sầm sập suốt nhiều giờ khiến nhiều nơi "no" nước. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, mưa còn tiếp diễn ở các địa phương này, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 500 xã/phường.
|Tỉnh
|Xã/Phường
|Sơn La
|Bắc Yên, Chiềng Hặc, Mường Bang, Ngọc Chiến, Tà Xùa, Chiềng Hoa, Chiềng Sại, Chiềng Sơn, Đoàn Kết, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Mường Bú, Mường Cơi, Mường La, phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Pắc Ngà, Phù Yên, Song Khủa, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tân Phong, Tân Yên, Tô Múa, Tường Hạ, Vân Hồ, Xím Vàng, Xuân Nha
|Phú Thọ
|Cẩm Khê, Chí Tiên, Đan Thượng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng An, Hoàng Cương, Lập Thạch, Minh Hòa, phường Thanh Miếu, phường Việt Trì, Phú Khê, Quảng Yên, Sơn Đông, Sơn Lương, Tam Dương, Thái Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thổ Tang, Thọ Văn, Thượng Long, Tiên Lương, Trung Sơn, Văn Lang, Vạn Xuân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Thành, An Bình, Bản Nguyên, Bằng Luân, Bình Nguyên, Bình Phú, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Chân Mộng, Chí Đám, Cự Đồng, Đại Đình, Đại Đồng, Dân Chủ, Đạo Trù, Đào Xá, Đoan Hùng, Đồng Lương, Đông Thành, Dũng Tiến, Hải Lựu, Hiền Quan, Hội Thịnh, Hợp Kim, Hợp Lý, Hùng Việt, Hy Cương, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lâm Thao, Liên Hòa, Liên Minh, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Nguyệt Đức, phường Âu Cơ, phường Nông Trang, phường Phong Châu, phường Phú Thọ, phường Vân Phú, phường Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Yên, Phú Mỹ, Phù Ninh, Phùng Nguyên, Sông Lô, Tam Đảo, Tam Dương Bắc, Tam Nông, Tam Sơn, Tân Lạc, Tân Sơn, Tây Cốc, Thượng Cốc, Tiên Lữ, Toàn Thắng, Trạm Thản, Vân Bán, Vân Sơn, Vĩnh An, Vĩnh Chân, Vĩnh Phú, Vĩnh Tường, Võ Miếu, Xuân Đài, Xuân Lãng, Xuân Lũng, Xuân Viên, Yên Kỳ, Yên Lãng, Yên Lập, Yên Phú, Yên Thủy, Yên Trị, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Đức Nhàn, Hương Cần, Khả Cửu, Kim Bôi, Lạc Thủy, Lai Đồng, Liên Sơn, Minh Đài, Mường Động, Mường Hoa, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, phường Hòa Bình, phường Kỳ Sơn, phường Tân Hòa, phường Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thu Cúc, Thung Nai, Tiền Phong, Tu Vũ, Văn Miếu, Yên Sơn
|Lào Cai
|Bảo Ái, Chấn Thịnh, Gia Hội, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Lục Yên, Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Có, phường Nam Cường, phường Sa Pa, phường Văn Phú, phường Yên Bái, Phong Dụ Thượng, Phúc Lợi, Quy Mông, Sơn Lương, Tả Van, Tà Xi Láng, Tân Lĩnh, Thác Bà, Thượng Bằng La, Tú Lệ, Văn Chấn, Việt Hồng, Yên Bình, Bắc Hà, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cảm Nhân, Cao Sơn, Châu Quế, Cốc Lầu, Dền Sáng, Đông Cuông, Dương Quỳ, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Liên Sơn, Lùng Phình, Mậu A, Minh Lương, Mường Bo, Mường Khương, Mường Lai, Nậm Chày, Nghĩa Đô, Nghĩa Tâm, Ngũ Chỉ Sơn, phường Âu Lâu, phường Cam Đường, phường Cầu Thia, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Hải, Phúc Khánh, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tân Hợp, Thượng Hà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Bàn, Xuân Ái, Xuân Hòa, Xuân Quang, Y Tý, Yên Thành, A Mú Sung, Bát Xát, Cát Thịnh, Chiềng Ken, Cốc San, Gia Phú, Hợp Thành, Lâm Giang, Lao Chải, Mù Cang Chải, Mường Hum, P. Lào Cai, Phong Dụ Hạ, Tằng Loỏng, Trịnh Tường, Võ Lao
|Tuyên Quang
|Bình Ca, Bình Xa, Hàm Yên, Hồng Sơn, Hùng Đức, Lực Hành, Minh Thanh, phường An Tường, phường Minh Xuân, phường Nông Tiến, Phú Lương, Phù Lưu, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân Long, Tân Trào, Thái Bình, Thái Hòa, Thái Sơn, Trung Sơn, Trường Sinh, Xuân Vân, Yên Nguyên; Chiêm Hóa, Đông Thọ, Đồng Yên, Hòa An, Hùng Lợi, Kiến Thiết, Kim Bình, Nhữ Khê, phường Bình Thuận, phường Mỹ Lâm, Tân An, Tân Thanh, Tiên Yên, Vĩnh Tuy, Xuân Giang, Yên Phú, Yên Sơn, Yên Thành
|Thái Nguyên
|An Khánh, Đại Phúc, Đại Từ, Điềm Thụy, Đồng Hỷ, Đức Lương, Hợp Thành, Kha Sơn, La Bằng, phường Bá Xuyên, phường Bách Quang, phường Gia Sàng, phường Linh Sơn, phường Phan Đình Phùng, phường Phổ Yên, phường Phúc Thuận, phường Quan Triều, phường Quyết Thắng, phường Sông Công, phường Tích Lương, Phú Bình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Quân Chu, Tân Cương, Tân Khánh, Tân Thành, Trại Cau, Vạn Phú, Vô Tranh; Bình Thành, Bình Yên, Nam Hòa, phường Trung Thành, phường Vạn Xuân, Phú Đình, Thành Công, Trung Hội, Văn Hán, Yên Trạch
|Quảng Ninh Ninh
|Ba Chẽ, Kỳ Thượng, Lương Minh, phường An Sinh, phường Bãi Cháy, phường Đông Triều, phường Hoành Bồ, phường Mông Dương, phường Tuần Châu, phường Việt Hưng, Quảng La, Điền Xá, Hải Hòa, Hải Lạng, phường Bình Khê, phường Cẩm Phả, phường Cao Xanh, phường Cửa Ông, phường Đông Mai, phường Hà Lầm, phường Hạ Long, phường Hà Tu, phường Hoàng Quế, phường Hồng Gai, phường Mạo Khê, phường Quang Hanh, phường Uông Bí, phường Vàng Danh, phường Yên Tử, Thống Nhất, Tiên Yên
|Bắc Ninh
|Bắc Lũng, Bảo Đài, Bố Hạ, Cẩm Lý, Đồng Kỳ, Đông Phú, Đồng Việt, Kép, Lạng Giang, Lục Nam, Lục Sơn, Mỹ Thái, Nam Dương, Nghĩa Phương, Nhã Nam, phường Cảnh Thụy, phường Đa Mai, phường Phượng Sơn, phường Tân An, phường Tân Tiến, phường Yên Dũng, Phúc Hòa, Quang Trung, Tam Tiến, Tân Yên, Tiên Lục, Trường Sơn, Yên Thế, An Lạc, Biên Sơn, Đại Sơn, Đèo Gia, Dương Hưu, Hiệp Hòa, Hoàng Vân, Hợp Thịnh, Ngọc Thiện, phường Nếnh, phường Tiền Phong, phường Tự Lạn, phường Việt Yên, Sa Lý, Sơn Động, Tân Dĩnh, Tân Sơn, Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Vân Sơn, Xuân Lương
|Thanh Hóa
|Sơn Điện, Đồng Lương, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Linh Sơn, Lương Sơn, Nam Xuân, Ngọc Trạo, Như Thanh, Như Xuân, Quan Sơn, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Vân Du, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Yên Khương, Yên Thọ, Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Điền Quang, Giao An, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Luận Thành, Mậu Lâm, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quang Chiểu, Quý Lương, Tam chung, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Lập, Thanh Phong, Thanh Quân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Trường Lâm, Xuân Bình, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng
|Nghệ An
|Quế Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Bắc Lý, Châu Bình, Châu Lộc, Châu Tiến, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nghĩa Hưng, Nghĩa Mai, Nhôn Mai, phường Tây Hiếu, Quỳ Châu, Tam Hợp, Tam Quang, Tam Thái, Tân Kỳ, Tri Lễ, Tương Dương