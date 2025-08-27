Lũ trên sông Thao, sông Mã sắp đạt đỉnh trên BĐ3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay 27/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 26/8 đến 3h ngày 27/8 có nơi trên 90mm như: trạm Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166,6mm; trạm Trâu Quỳ (Hà Nội) 93mm; trạm Văn Giang (Hưng Yên) 93mm; trạm Thanh Tân (Thanh Hóa) 110mm; trạm Khe Lá (Nghệ An) 103,8mm; trạm Trà Nham (Quảng Ngãi) 150,8mm; trạm Núi Thành (Đà Nẵng) 134,6mm…

Từ sáng sớm đến trưa 27/8, trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn trên 90mm trong 3 giờ.

Sáng nay, Bắc Bộ tiếp tục mưa như trút, lũ trên sông Mã, sông Thao sắp đạt đỉnh trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt nhiều nơi. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ, Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Nguy cơ mưa lớn vượt ngưỡng 70mm chỉ trong 3 giờ.

Từ chiều 27/8, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Trong đó, TP Hà Nội ngày và đêm 27/8 trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, từ chiều mưa lớn giảm dần. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 27-29°C.

Cụ thể, từ 7-13h, Hà Nội có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%, nhiệt độ 25-28°C. Lúc 13-19h, khu vực này có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%, nhiệt độ 26-28°C. Từ 19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, Hà Nội có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%, nhiệt độ 27-31°C.

Nhận định thời tiết các khu vực từ 28/8 đến 6/8, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khoảng 30/8-2/9, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Philipines. Trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20km/h, đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp (sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), trong khoảng 27-28/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu.

Tin lũ khẩn cấp trên sông Thao, sông Mã

Theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm.

Mực nước lúc 1h ngày 27/8 trên sông Thao tại trạm Yên Bái 32,32m, trên báo động 3 (BĐ3) 0,32m (thủy điện Đồng Sung xả 884m3/s); sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam 5,36m, trên BĐ2 0,36m; sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế 4,04m, trên BĐ3 0,04m; sông Bưởi tại trạm Kim Tân 12,25m, trên BĐ3 0,25m; sông Chu tại trạm Xuân Khánh 10,32m, dưới BĐ2 0,08m; sông Mã tại trạm Lý Nhân 11,74m, dưới BĐ3 0,26m; trạm Giàng 6,52m, trên BĐ3 0,02m; sông Cả tại trạm Nam Đàn 5,39m, ở mức BĐ1.

Trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đạt đỉnh trên BĐ3 0,4m, sau xuống. Trong 6-12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Mã đạt đỉnh trên BĐ3 0,3m; lũ trên sông Lục Nam đạt đỉnh trên mức BĐ2 0,2m, sau xuống.

12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao xuống mức BĐ1, hạ lưu sông Mã xuống mức BĐ2-BĐ3; lũ trên sông Lục Nam xuống mức dưới BĐ1.

Trong ngày 27/8, lũ trên sông Hoàng Long đạt đỉnh trên BĐ3 0,3m, sau xuống. Lũ hạ lưu sông Cả dao động ở trên mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.