Chuyên gia dự báo xác suất mưa rào và dông tại Hà Nội trong sáng 2/9

(VTC News) -

Chuyên gia nhận định tình hình mưa tại Hà Nội và khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ những ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã phát đi bản tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước trong dịp diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

TP Hà Nội

Ngày Thời tiết 27/8 7-13h: Có mưa, mưa vừa, xác suất mưa 80-85%. Nhiệt độ 25-28°C

13-19h: Có lúc mưa rào, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 26-28°C

19h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C 28/8 7h-13h: Có lúc có mưa, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-31°C

13-19h: Trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-32°C

19h ngày 28/8 đến 7h ngày 29/8: Có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 55-65%. Nhiệt độ 25-27°C 29/8 7-13h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 20-30%. Nhiệt độ 27-31°C

13-19h: Không mưa, trời nắng, xác suất mưa 10-20%. Nhiệt độ 29-33°C

19h ngày 29/8 đến 7h ngày 30/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 25-27°C 30/8 7h-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 27-30°C

19h ngày 30/8 đến 7h ngày 31/8: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C 31/8 7-13h: Có mưa, mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-29°C

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-30°C.

19h ngày 31/8 đến 7h ngày 1/9: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 27-30°C 1/9 7-13h: Mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 26-28°C

13-19h: Có mưa rào, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 27-29°C

19h ngày 1/9 đến 7h ngày 2/9: Có mưa vừa và dông, xác suất mưa 60-70%. Nhiệt độ 24-26°C 2/9 7-13h: Mưa rào và dông, xác suất mưa 50-55%. Nhiệt độ 26-29°C

13-19h: Không mưa, xác suất mưa 30-40%. Nhiệt độ 27-30°C

19h ngày 2/9 đến 7h ngày 3/9: Mưa rào và dông, xác suất mưa 50-60%. Nhiệt độ 24-26°C.

Bắc Bộ

Ngày Thời tiết 27/8 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, trung du, đồng bằng, Sơn La, Lào Cai sáng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C 28/8 Mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-32°C 29/8 Mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm. Nhiệt độ 24-33°C 30/8 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 24-31°C 31/8 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C 1/9 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 23-30°C 2/9 Mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ 23-31°C

Trung Bộ

Ngày Thời tiết 27/8 Ngày nắng, trong đó Thanh Hoá sáng sớm mưa vừa, mưa to và dông, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ phía Bắc 24-33°C, phía Nam 25-35°C 28/8 Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 25-35°C 29/8 Ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 25-34°C 30/8 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C 31/8 Mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C 1/9 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong đó, Thanh Hoá đến Huế mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ phía Bắc 25-32°C, phía Nam 25-34°C 2/9 Mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ 25-34°C

Tây Nguyên và Nam Bộ