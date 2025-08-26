Đóng

Hà Nội mưa như trút nước: Xe cộ chôn chân, người dân nháo nhào gọi cứu hộ

(VTC News) -

Ảnh hưởng bão số 5 Kajiki gây ngập 36 điểm tại Hà Nội, nhiều tuyến đường chìm trong nước, kẹt xe hàng giờ gây khó khăn cho người dân.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới