Dự báo thời tiết 16/1: Hà Nội mưa vài nơi, đầu tuần sau đón không khí lạnh mạnh

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 16/1/2026

Ngày 16/1, không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện mưa ở một vài nơi, lượng mưa không quá lớn. Đêm và sáng trời rét. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt khu vực vùng núi. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ mưa rải rác.

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C, cao nhất 23-25°C.

Ngày 16/1, Hà Nội mưa vài. nơi, trời rét về đêm và sáng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Khoảng 20/1, một đợt không khí lạnh tràn về Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc, khu vực này chuyển rét cả ngày, vùng núi có nơi rét đậm. Từ 22/1, nhiệt độ giảm sâu hơn, miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại.

Ngoài ra, trong ngày 16/1, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào vài nơi. Phía Bắc khu vực này đêm và sáng sớm trời rét.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào vài nơi lúc chiều tối, đêm, ban ngày trời nắng ráo. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C, cao nhất 30-32°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, gần 10°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 16/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 23-25°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 20-23°C, có nơi trên 23°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trong đó, vùng núi mưa rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C, có nơi trên 24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Bắc có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, trong đó, phía Nam có nơi trên 29°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, miền Đông có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.