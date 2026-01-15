Lò đào tạo 5 tuyển thủ U23 Việt Nam đón nguồn tài trợ lớn

(VTC News) -

Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ PVF và CLB PVF-CAND hiện là một trong những đơn vị tiêu biểu của thể thao Công an nhân dân. Ở mùa giải 2025/26, CLB PVF-CAND trở thành một trong những đại diện hiếm hoi góp mặt đồng thời ở cả Giải Vô địch Quốc gia và Giải Hạng Nhất Quốc gia, cùng hệ thống các tuyến đội trẻ kế cận.

Điều này thể hiện rõ định hướng phát triển bài bản, xuyên suốt từ đào tạo đến thi đấu đỉnh cao, khẳng định vai trò nòng cốt của PVF-CAND trong chiến lược xây dựng lực lượng kế thừa cho bóng đá Việt Nam nói chung và thể thao Công an nhân dân nói riêng. Ở SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026, PVF đóng góp 4 cầu thủ gồm Lê Phát, Anh Quân, Hiểu Minh và Xuân Bắc.

PVF nhận khoản tiền tài trợ lớn.

Thỏa thuận hợp tác giữa các bên nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cho công tác đào tạo và phát triển bóng đá, nâng cao chất lượng tập luyện - thi đấu, cũng như tạo nền tảng phát triển toàn diện cho các cầu thủ cả về chuyên môn, thể chất và nhân cách.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Vân nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Tập đoàn TTC không chỉ mang ý nghĩa về mặt nguồn lực, mà còn thể hiện sự đồng hành, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ cầu thủ tương lai cho bóng đá nước nhà. PVF và CLB PVF-CAND cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đào tạo chuẩn mực, hiện đại và nhân văn”.

Về phía nhà tài trợ, ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch tập đoàn TTC chia sẻ: “Chúng tôi luôn hướng tới các giá trị phát triển bền vững gắn với cộng đồng. Bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ, không chỉ là thể thao mà còn là nơi nuôi dưỡng ý chí, kỷ luật và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần tạo nên những giá trị lâu dài cho xã hội và cho bóng đá Việt Nam”.

Thông qua việc đồng hành cùng PVF và CLB PVF-CAND, Tập đoàn TTC mong muốn đóng góp một phần nguồn lực để tạo điều kiện tốt hơn cho các cầu thủ trẻ trong quá trình tập luyện, thi đấu.

Hoạt động này không chỉ mở ra một chặng đường đồng hành mới, mà còn lan tỏa thông điệp tích cực về sự chung tay của doanh nghiệp và thể thao trong việc ươm mầm tài năng, xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ và cho nền bóng đá Việt Nam.