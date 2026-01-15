Á hậu, BTV nổi tiếng của VTV gây chú ý với diện mạo khác lạ

(VTC News) -

Sau khi sinh bé gái thứ hai, Á hậu Việt Nam 2008, BTV Thụy Vân dần trở lại với công việc và các hoạt động quen thuộc. Cùng với nhịp làm việc ổn định, hình ảnh và phong cách của cô cũng có nhiều thay đổi, thu hút sự chú ý của công chúng.

Hình ảnh khác lạ của BTV Thuỵ Vân.

Trong những hình ảnh mới được chia sẻ, Thụy Vân cho thấy sự chuyển biến rõ rệt về phong cách thời trang. Ở bộ ảnh diện suit đen, Á hậu toát lên vẻ chững chạc, điềm tĩnh và có phần mạnh mẽ, khác với hình ảnh nhẹ nhàng thường thấy trước đây. Trong khi đó, bộ ảnh trên nền đỏ lại mang đến cảm giác trẻ trung, nữ tính và tươi mới hơn so với tuổi.

Sự thay đổi này được nhiều người nhận xét là phù hợp với hình ảnh bà mẹ hai con. Thay vì lựa chọn phong cách an toàn, Thụy Vân thể hiện cá tính rõ ràng hơn trong cách xây dựng hình ảnh, từ trang phục đến thần thái.

Thuỵ Vân thường được biết đến với hình ảnh nền nã, dịu dàng.

Nguyễn Thuỵ Vân (SN 1986, Hà Nội) - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008, đồng thời là thí sinh giành giải Ứng xử hay nhất. Gần hai thập kỷ sau đăng quang, Thuỵ Vân vẫn là một trong số ít mỹ nhân giữ vững sự chuẩn mực cả về hình ảnh lẫn tri thức, duy trì phong thái nền nã, bản lĩnh và không sa vào những ồn ào của showbiz.

Cô tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và hiện là MC kỳ cựu của Đài Truyền hình Việt Nam. Nhiều năm qua, từ nền tảng báo chí và kinh nghiệm gắn bó lâu dài với VTV, Thụy Vân tạo dựng được vị trí vững chắc trong vai trò người dẫn chương trình.

Nữ MC ghi dấu ấn khi dẫn các chương trình như: Chuyển động 24h, Chìa khóa thành công, Lựa chọn cuối tuần, Việc tử tế… Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa – xã hội, chương trình nghệ thuật lớn, nơi đòi hỏi sự chuẩn mực trong ngôn ngữ, tư duy dẫn dắt và phong thái chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Thụy Vân còn được biết đến là MC chú trọng hình ảnh. Cô đầu tư kỹ lưỡng cho trang phục mỗi lần xuất hiện, thậm chí tự lên ý tưởng hoặc đặt may riêng để phù hợp với tính chất từng chương trình. Phong cách thời trang của cô thường được đánh giá là hài hòa, tinh tế và có điểm nhấn riêng.