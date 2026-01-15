Khởi công dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Hải Phòng 2.800 tỷ đồng

(VTC News) -

Sáng 15/1, UBND TP Hải Phòng phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức đồng loạt lễ khởi công 3 Dự án khu công nghiệp mới, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

3 dự án gồm: Dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B và Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1).

Lãnh đạo TP Hải Phòng và Tập đoàn CEO nhấn nút khởi công dự án.

Trong đó, Dự án Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B (CEOZone Hải Phòng) tại xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng, là một trong những dự án đầu tiên được triển khai trong Khu Thương mại tự do Hải Phòng (Free Trade Zone – FTZ), đánh dấu bước hiện thực hóa thể chế mới bằng những công trình, dự án cụ thể.

CEOZone Hải Phòng là dự án mở đầu cho chiến lược hình thành 500 -1.000 ha khu công nghiệp thế hệ mới của Tập đoàn CEO trong giai đoạn tới.

Dự án có quy mô 186,49 ha, tổng mức đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp C.E.O (CEO IP) làm chủ đầu tư, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới: Xanh - Thông minh - Bền vững.

Sở hữu vị trí “xương sống” trong mạng lưới công nghiệp - logistics của miền Bắc, dự án nằm trên tuyến cao tốc ven biển Ninh Bình – Hưng Yên – Hải Phòng – Quảng Ninh, gần cảng nước sâu Nam Đồ Sơn và kề cận sân bay quốc tế Tiên Lãng (trong quy hoạch), tạo nên lợi thế kết nối đa phương thức hiếm có.

Đặc biệt, việc tọa lạc trọn vẹn trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và Khu Thương mại tự do Hải Phòng giúp CEOZone Hải Phòng hưởng “bộ đôi lợi thế kép” về hạ tầng và thể chế.

Các ưu đãi về thủ tục, thuế, hải quan, thu hút chuyên gia và khuyến khích R&D giúp dự án trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư công nghệ cao, ít phát thải, giá trị gia tăng lớn trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc.

TS. LS. Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT CEO Group - phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, TS. LS. Đoàn Văn Bình - Chủ tịch HĐQT CEO Group - nhấn mạnh: “Khi đi vào vận hành, CEOZone Hải Phòng dự kiến thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, tạo ra khoảng 20.000 việc làm cho lao động địa phương, tăng ngân sách, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đô thị – dịch vụ – logistics tại khu vực phía Nam thành phố Cảng, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng.”

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định: “Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp và logistics của thành phố. Hải Phòng cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và sớm đi vào hoạt động.”

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B.

Sự kiện khởi công CEOZone Hải Phòng vì vậy không chỉ là dấu mốc của riêng Tập đoàn CEO, mà còn phản ánh bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển công nghiệp của Hải Phòng: Từ chiều rộng sang lựa chọn, dẫn dắt và nâng cấp chất lượng dòng vốn đầu tư.

Từ một vùng đất ven biển giàu tiềm năng, Tiên Lãng (cũ) đang từng bước trở thành một mắt xích mới trong chuỗi giá trị công nghiệp – logistics toàn cầu, và CEOZone Hải Phòng chính là tuyên ngôn cho mô hình tăng trưởng mới: Chất lượng, bền vững và trách nhiệm với tương lai.

CEOZone Hải Phòng dự kiến thu hút khoảng 1,5 tỷ USD vốn đầu tư thứ cấp, tạo ra khoảng 20.000 việc làm cho lao động địa phương.

Hải Phòng được đánh giá là một trong những địa phương thu hút đầu tư tốt nhất Việt Nam hiện nay không phải bởi một lợi thế đơn lẻ, mà bởi sự hội tụ đồng thời của nhiều yếu tố mang tính hệ thống. Là cửa chính ra biển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hải Phòng giữ vai trò đầu mối giao thương quan trọng khu vực miền Bắc và cả nước.

Với không gian phát triển rộng, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và là một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ năm loại hình giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không), Hải Phòng khẳng định vị thế là cực công nghiệp lớn nhất miền Bắc, là điểm đến của dòng vốn FDI chất lượng cao, với quỹ đất công nghiệp lớn, sạch và nguồn nhân lực ngày càng chất lượng.

Không chỉ tăng trưởng nhanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong nhiều năm liên tiếp, Hải Phòng còn cho thấy chất lượng điều hành vượt trội khi liên tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số môi trường đầu tư và quản trị như PCI, PAR Index, SIPAS và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

Dự án tọa lạc trọn vẹn trong Khu kinh tế phía Nam Hải Phòng và Khu Thương mại tự do Hải Phòng giúp CEOZone Hải Phòng hưởng “bộ đôi lợi thế kép” về hạ tầng và thể chế.

Điều đặc biệt là Ban lãnh đạo TP Hải Phòng thể hiện tầm nhìn chiến lược gắn với thực tiễn, luôn quan tâm sâu sát và chỉ đạo quyết liệt trong việc đồng hành, hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chính nền tảng này đã tạo điều kiện để Khu Thương mại tự do Hải Phòng được hình thành như một không gian thể chế mới, nơi Việt Nam thử nghiệm mô hình phát triển dựa trên chất lượng dòng vốn, hàm lượng công nghệ, chuỗi giá trị và đổi mới sáng tạo, thay cho cách tiếp cận truyền thống dựa trên chi phí thấp.

FTZ hướng tới môi trường vận hành tiệm cận chuẩn mực quốc tế với thủ tục rút gọn, hải quan tự động, ưu đãi thuế dài hạn, cơ chế thuận lợi cho chuyên gia quốc tế và các chính sách khuyến khích mạnh mẽ R&D, công nghệ cao và sản xuất sạch.