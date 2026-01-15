(VTC News) -

Skoda là thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với định vị chất lượng châu Âu, giá trị thực dụng. Các mẫu xe của hãng tập trung vào không gian rộng rãi, vận hành ổn định, trang bị vừa đủ và chi phí sử dụng hợp lý, hướng đến nhóm khách hàng gia đình và người dùng ưu tiên hiệu quả lâu dài.

Sự xuất hiện của Skoda góp phần đa dạng hóa lựa chọn ô tô châu Âu trong phân khúc SUV và sedan cỡ trung tại Việt Nam.

Các mẫu xe Skoda tập trung vào không gian rộng rãi, vận hành ổn định.

Trong tháng 1/2026, giá xe Skoda tại Việt Nam nhìn chung duy trì ở mức cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Các đạo lý tiếp tục áp dụng những chương trình ưu đãi nhằm kích cầu đầu năm như hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ với các mẫu xe Skoda Kushaq và Slavia.

Điều này giúp các mẫu xe Skoda trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm xe châu Âu có mức giá dễ tiếp cận. Dưới đây là bảng giá chi tiết xe Skoda đang được phân phối tại Việt Nam trong tháng 1/2026:

Bảng giá xe Skoda mới nhất tháng 1/2026

Dòng xe Phiên bản Giá niêm yết (VNĐ) Skoda Slavia Active 468.000.000 Ambition 528.000.000 Style 568.000.000 Skoda Kushaq Ambition 599.000.000 Style 649.000.000 Skoda Karoq Premium 1.009.000.000 Sportline 1.129.000.000 Skoda Kodiaq Premium 1.450.000.000 Sportline 1.495.000.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo thời điểm của đại lý và khu vực bán xe.