Công an Hải Phòng giới thiệu Phó Giám đốc Bùi Trung Thành ứng cử ĐBQH khóa XVI

(VTC News) -

Sáng 15/1, Công an TP Hải Phòng tổ chức các hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Công an thành phố, Đảng ủy Công an thành phố mở rộng và đại diện cử tri Công an thành phố để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, 100% các đại biểu tham dự các hội nghị thống nhất cao giới thiệu Đại tá Bùi Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố và Trung tá Phạm Thị Hương Chi, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu Đại tá Lê Trung Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đại tá Bùi Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chúc mừng các cán bộ Công an thành phố được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố khóa XVII.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng Công an thành phố.

Thiếu tướng Bùi Quang Bình mong muốn các cán bộ công an được giới thiệu tham gia ứng cử phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân tham gia vào công tác lập pháp, xây dựng chính quyền, lắng nghe và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri lực lượng Công an thành phố, Nhân dân, cử tri thành phố và đất nước.