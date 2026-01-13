Tin không khí lạnh mới nhất: Bắc Bộ sắp rét đậm, Hà Nội thấp nhất 10°C

(VTC News) -

Nhằm góp phần phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp thông tin thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước và dự báo chi tiết cho khu vực TP Hà Nội trong thời gian từ 18-25/1.

Cụ thể, trong hai ngày 18-19/1, Bắc Bộ phổ biến không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét. Từ chiều 20-21/1, khu vực này khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, trời chuyển mưa rét. Từ 21-25/1, nhiệt độ giảm sâu, thời tiết miền Bắc rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, trời rét đậm diện rộng. (Ảnh: Minh Đức)

Thời tiết TP Hà Nội duy trì không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời rét trong khoảng thời gian từ 18-20/1. Chiều và đêm 20-21/1, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực này có mưa.

Từ 21-25/1, thời tiết Hà Nội khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 10-12°C, cao nhất ban ngày khoảng 15-17°C.

Từ 18-20/1, Trung Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Trong đó, Thanh Hóa đến TP Huế đêm và sáng trời rét. Từ 21-23/1, tác động của không khí lạnh mạnh, Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào.

Ngày 24-25/1, thời tiết Trung Bộ ổn định, ít mưa. Thanh Hóa đến TP Huế trời tiếp tục rét, phía Bắc có nơi rét đậm.

Trong thời kỳ dự báo, thời tiết cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chủ yếu không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Trong đó, Tây Nguyên rét về đêm và sáng.

Chi tiết thời tiết từng ngày tại Hà Nội từ 18-25/1: