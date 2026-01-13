Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, trời rét trở lại

(VTC News) -

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trong hai ngày 13 và 14/1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét về đêm và sáng, trong đó, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh. (Ảnh minh hoạ: Khổng Chí)

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/1 đến ngày 22/1, cơ quan khí tượng cho hay, trong hầu hết thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khoảng 1-2 ngày cuối thời kỳ dự báo (21-22/1), Bắc Bộ trời chuyển rét cả ngày sau khi đón đợt không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trời mưa vài nơi. Phía Bắc các địa phượng nay rét về đêm và sáng sớm.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì chuỗi ngày mưa rào ở một vài nơi, tập trung chủ yếu vào ban đêm, ban ngày trời nắng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Ngày 13/1, Hà Nội trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C.Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Dự báo thời tiết khu vực Hoàn Kiếm (Hà Nội): (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới ở trung tâm TP Hà Nội, ngày 14/1, cường độ không khí lạnh tiếp tục suy yếu, khu vực này tăng nhiệt, cao nhất 26°C, thấp nhất 15°C, trời ít mây, không mưa, ban ngày nắng hanh.

Ngày 15/1, khu vực trung tâm Hà Nội tiếp diễn chuỗi ngày rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục gia tăng lên mức 17°C, ban ngày có mây, trời nắng hanh, nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ còn 24°C.

Trong ba ngày 26-18/1, thời tiết khu vực này có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên phổ biến 26°C, thấp nhất cũng tăng lên mức 19-20°C.

Ngày 19-20/1, mặc dù nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, phổ biến 20-26°C nhưng thời tiết khu vực trung tâm Hà Nội xuất hiện mưa rào, cải thiện tình trạng hanh khô kéo dài.

Trong hai ngày cuối thời kỳ dự báo (21-22/1), chịu tác động của đợt không khí lạnh, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này giảm sâu, trời chuyển rét cả ngày, cao nhất 19°C, thấp nhất 16°C, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm không lớn, chỉ khoảng 3°C, trời nhiều mây, không mưa.

Nguyên tắc 'chậm lại 3 phút' để tránh đột quỵ mùa lạnh

Mỗi khi rét đậm, rét hại kéo dài, số ca đột quỵ nhập viện xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người cao tuổi và những người bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Trong bối cảnh đó, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc đơn giản nhưng lại bị không ít người bỏ qua - “chậm lại 3 phút” khi thức dậy vào buổi sáng.

Theo BSCKII Nguyễn Tiến Dũng, khi cơ thể đang trong trạng thái nghỉ ngơi, việc thay đổi tư thế đột ngột, nhất là trong môi trường nhiệt độ thấp, có thể khiến huyết áp biến động mạnh. Sự thay đổi này làm tăng nguy cơ co thắt mạch máu não, rối loạn nhịp tim, thậm chí kích hoạt cơn đột quỵ cấp tính.

“Nhiều bệnh nhân đột quỵ xảy ra ngay sau khi vừa ngủ dậy, bước xuống giường quá nhanh hoặc đi ra ngoài trời lạnh khi chưa kịp thích nghi”, bác sĩ cho biết.

Vì vậy, nguyên tắc “chậm lại 3 phút” được xem như “chiếc phanh an toàn” cho cơ thể.

Cụ thể, khi thức giấc vào buổi sáng, người dân không nên bật dậy hoặc bước xuống giường ngay. Thay vào đó, hãy nằm yên khoảng 3 - 5 phút, cử động nhẹ nhàng tay chân, xoa mặt, xoa cổ, hít thở sâu để kích hoạt tuần hoàn máu một cách từ từ, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy, mặc thêm áo ấm rồi mới ra khỏi phòng.

Không chỉ buổi sáng, nguyên tắc “chậm lại” cũng cần được áp dụng vào những thời điểm cơ thể dễ bị sốc nhiệt như sau khi tắm, sau khi ngủ trưa hoặc khi từ phòng ấm bước ra ngoài trời lạnh. Những thay đổi nhiệt độ đột ngột đều có thể khiến mạch máu co thắt mạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt trong mùa đông.