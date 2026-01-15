5 cách tận dụng iPad cũ hiệu quả

(VTC News) -

Nếu bạn đã nâng cấp lên một trong những mẫu iPad mới nhất như iPad Air M3 hoặc iPad Mini 7, có thể chiếc iPad cũ của bạn đang bị bỏ quên. Dù không còn được Apple hỗ trợ cập nhật, những chiếc iPad đời cũ vẫn có thể thực hiện nhiều tác vụ hữu ích.

Thay vì để chúng trở thành rác thải điện tử hoặc bán với giá rẻ, bạn có thể biến chúng thành những công cụ giải quyết các vấn đề hàng ngày. Từ việc tăng cường năng suất làm việc, quản lý nhà thông minh cho đến giải trí, chiếc iPad cũ vẫn còn rất nhiều tiềm năng.

Dưới đây là 5 cách thiết thực để mang lại cho chiếc iPad cũ của bạn một cuộc sống mới:

Màn hình phụ

Bạn có thể biến chiếc iPad cũ thành màn hình không dây cho máy tính xách tay.

Màn hình phụ có thể giúp tăng năng suất làm việc, nhưng việc đầu tư vào một màn hình mới thường khá tốn kém. Tuy nhiên, nếu sở hữu một chiếc iPad cũ, bạn có thể biến nó thành màn hình không dây cho máy tính xách tay chỉ trong vài phút.

Đối với người dùng Mac, Apple đã tích hợp sẵn tính năng Sidecar. Để sử dụng, bạn chỉ cần đăng nhập cả hai thiết bị vào cùng một tài khoản Apple, kết nối chúng với cùng mạng Wi-Fi, sau đó mở "Cài đặt hệ thống", vào mục "Màn hình" và chọn "iPad của bạn". Ngay lập tức, iPad sẽ trở thành một phần mở rộng của màn hình máy Mac.

Trong khi đó, người dùng Windows có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba như Duet Display hoặc Spacedesk. Bạn chỉ cần tải ứng dụng về cả hai thiết bị và kết nối qua Wi-Fi hoặc USB. Việc kéo cửa sổ giữa các màn hình diễn ra giống như bất kỳ thiết lập đa màn hình nào khác.

Tính năng này rất hữu ích cho những ai cần theo dõi email trong khi làm việc, kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội hoặc hiển thị tài liệu tham khảo. Đặc biệt, một số ứng dụng còn cho phép bạn sử dụng màn hình cảm ứng của iPad như một thiết bị nhập liệu, mang lại trải nghiệm làm việc linh hoạt và hiệu quả hơn.

Thiết lập thành trung tâm điều khiển nhà thông minh

Chiếc iPad cũ sẽ giúp quản lý các thiết bị nhà thông minh.

Lắp đặt chiếc iPad cũ trong nhà bếp hoặc lối vào có thể biến nó thành một màn hình cảm ứng cố định cho ngôi nhà thông minh của bạn. Chiếc máy tính bảng cũ sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý các thiết bị như đèn thông minh, bộ điều nhiệt, camera và nhiều thiết bị kết nối khác.

Đối với các thiết bị tương thích với HomeKit, bạn có thể sử dụng ứng dụng Home tích hợp sẵn để thêm thiết bị, sắp xếp theo phòng và tạo các quy trình tự động hóa. Điều này cho phép bất kỳ ai cũng có thể điều khiển ngôi nhà chỉ với vài thao tác chạm.

Nếu bạn sử dụng các thiết bị không tương thích với HomeKit, hãy thử SmartThings, Google Home hoặc ứng dụng của nhà sản xuất. Việc có một bảng điều khiển chuyên dụng luôn sẵn sàng sẽ giúp bạn không phải tìm kiếm điện thoại mỗi khi cần điều khiển.

Để đảm bảo iPad hoạt động liên tục, hãy luôn cắm sạc. Hầu hết các mẫu iPad đều hoạt động tốt trong chế độ này, và bạn có thể cài đặt chế độ không bao giờ ngủ (never sleep) để giao diện luôn hiển thị.

Thiết bị đọc sách điện tử

Chiếc iPad cũ có thể giúp bạn không phải mua thêm một chiếc Kindle.

Chiếc iPad cũ có thể thay thế thiết bị Kindle giá từ 3 - 5 triệu đồng. Hãy cài đặt Apple Books, Kindle, Libby để đọc sách thư viện hoặc Kobo để truy cập hầu hết mọi cuốn sách bạn muốn.

Khác với các thiết bị Kindle, iPad cho phép bạn truy cập nhiều cửa hàng sách cùng lúc. Bạn không bị ràng buộc vào một nhà bán lẻ duy nhất và có thể chuyển đổi giữa các ứng dụng tùy thuộc vào nơi bạn tìm thấy ưu đãi tốt nhất.

Hãy bật "Chế độ đọc" trong cài đặt "Hiển thị" để giảm ánh sáng xanh khi đọc sách trong thời gian dài. Bạn thậm chí có thể tạo "Chế độ tập trung" để tắt thông báo và loại bỏ các ứng dụng gây xao nhãng , giúp bạn đọc sách mà không bị gián đoạn.

Khung ảnh kỹ thuật số

Biến chiếc iPad cũ thành thiết bị lưu giữ kỷ niệm là một ý tưởng thú vị.

Biến chiếc iPad cũ thành một khung hình kỹ thuật số lưu giữ những kỷ niệm yêu thích là một ý tưởng thú vị và sáng tạo. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả cho việc trưng bày ảnh gia đình, ảnh du lịch hoặc hình ảnh của con cháu.

Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Skylight Frame, PhotoSync hoặc ứng dụng Ảnh của Apple để tạo trình chiếu từ các album đã chọn. Bằng cách kết nối với iCloud Photos, Google Photos hoặc Dropbox, iPad của bạn sẽ tự động hiển thị những bức ảnh mới nhất mà không cần phải cập nhật thủ công.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm mua khung thiết kế dành riêng cho iPad trên các trang thương mại điện tử như Etsy hoặc Amazon, giúp biến nó thành một khung tranh truyền thống. Các tùy chọn khung này bao gồm phụ kiện treo tường hoặc giá đỡ để bàn, rất tiện lợi cho việc trưng bày.

Hãy đặt iPad ở những khu vực có nhiều người qua lại như phòng khách hoặc nhà bếp. Những bức ảnh thay đổi liên tục sẽ thu hút sự chú ý hơn so với ảnh tĩnh, và bạn có thể dễ dàng cập nhật bộ sưu tập từ xa bất cứ lúc nào.

Máy chơi game chuyên dụng

Chiếc iPad cũ vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho những trò chơi giải trí nhẹ nhàng.

Chiếc iPad cũ của bạn có thể không đủ sức mạnh để chạy các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao, nhưng nó vẫn là một lựa chọn lý tưởng cho những trò chơi giải trí nhẹ nhàng. Điều này giúp cho chiếc điện thoại chính của bạn luôn rảnh rỗi. Dịch vụ Apple Arcade cung cấp hàng trăm trò chơi có thể chạy mượt mà trên các iPad đời cũ.

Đối với trẻ em, việc thiết lập giới hạn thời gian sử dụng màn hình là rất quan trọng để kiểm soát số giờ chơi game. Bạn nên phê duyệt các mục tải về và ngăn chặn việc mua hàng trong ứng dụng để bảo vệ trẻ. Thêm vào đó, một chiếc vỏ bảo vệ chắc chắn sẽ biến chiếc iPad thành một máy tính bảng chơi game thân thiện với trẻ em.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết nối bộ điều khiển Bluetooth cho các trò chơi được hỗ trợ. Màn hình lớn hơn của iPad sẽ mang đến trải nghiệm chơi game sống động hơn, đặc biệt là với các trò chơi đua xe hoặc game đi cảnh.