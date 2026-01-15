Bắt giữ nhóm người từ Hà Nội vào Đà Nẵng cho vay lãi suất 'cắt cổ'

(VTC News) -

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa đồng loạt triệu tập, bắt giữ 3 người để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Nguyễn Văn Thắng (sinh năm1994, biệt danh Thắng "cụt”), Phùng Văn Phương (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1990, biệt danh Thắng "ghẻ”), đều trú TP Hà Nội.

Nhóm người cho vay nặng lãi vừa bị bắt. (Ảnh: C.A)

Qua trinh sát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện nhóm người trên có nhiều biểu hiện nghi vấn về hoạt động cho vay lãi nặng, có sự móc nối, liên hệ chặt chẽ với nhau. Đơn vị báo cáo, đề xuất và được Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố cho xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 11/1, Ban Chỉ đạo chuyên án quyết định phá án. Phòng Cảnh sát Hình sự triệu tập những người liên quan.

Đồng thời, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng tại căn hộ An Lộc Residence, đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, phát hiện, thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người gồm: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này tổ chức cho vay tiền tại TP Đà Nẵng với thủ đoạn dùng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo, phát tờ rơi, tiếp cận người vay; lập nhiều tài khoản Zalo khác nhau để hoạt động. Khi người vay có nhu cầu, những kẻ này trực tiếp đến "tư vấn", giữ giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân.

Quá trình cho vay, nhóm trừ trước tiền “phí dịch vụ” từ 10% đến 20% và tiền góp nhiều ngày, áp mức lãi suất thực tế từ 268%/năm đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.