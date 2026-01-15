Đóng

Quả Cầu Vàng 2026 và khoảnh khắc lịch sử của Podcast

(VTC News) -

Hạng mục "Podcast xuất sắc nhất" chính thức xuất hiện tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 83 đã khẳng định vị thế của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung âm thanh.

Quỳnh Giang
