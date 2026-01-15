Tổng thống Colombia tiết lộ cuộc gặp quyết định với ông Trump

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm 14/1, Tổng thống Colombia Gustavo Petro tiết lộ ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 3/2 và quyết định này được thống nhất thông qua cuộc trao đổi ngoại giao với chính quyền ông Trump. Theo RT, cuộc đàm phán sẽ giải quyết vấn đề song phương, bao gồm cả buôn bán ma túy.

“Chúng ta sẽ thấy kết quả cuộc họp đó, một cuộc họp mang tính quyết định. Ý định của tôi là người dân Colombia, dù họ ở bất cứ đâu trên đất nước, đều không phải chịu khổ và có thể cảm thấy an tâm”, ông Petro nói.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro. (Ảnh: Getty)

Cuộc gặp này sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền. Trước đó, Tổng thống Trump cũng thông báo về chuyến thăm Washington của ông Petro và hai nhà lãnh đão đã thực hiện cuộc điện đàm ngắn hôm 7/1.

"Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với Tổng thống Petro. Ông ấy đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi đang có. Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông Petro, hy vọng có thể sớm gặp mặt ông ấy trong tương lai gần", ông Trump cho hay.

Căng thẳng giữa Mỹ và Colombia gia tăng sau khi quân đội Mỹ mở chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro. Tổng thống Trump tuyên bố một chiến dịch nhằm vào Colombia "nghe có vẻ hợp lý" và chỉ trích người đồng cấp Petro, cáo buộc Tổng thống Colombia "có những hành động đáng lo ngại, thích sản xuất cocaine và bán đến Mỹ".

Đáp lại lời đe dọa của ông Trump, nhà lãnh đạo Colombia tuyên bố sẵn sàng "sử dụng lại những vũ khí mà không ai muốn đụng đến".

Năm ngoái, Tổng thống Trump cũng áp đặt lệnh trừng phạt và thu hồi thị thực của ông Petro sau khi nhà lãnh đạo Colombia lên án cái gọi là "cuộc tấn công man rợ" của Mỹ nhằm vào tàu của các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribbean.

Mối quan hệ giữa hai nước hạ nhiệt phần nào sau cuộc điện đàm giữa hai lãnh đạo trong đêm 7/1. Tuy nhiên, khi trả lời phỏng vấn truyền thông sau đó, Tổng thống Petro nói kịch bản Mỹ hành động quân sự với Colombia là "mối đe dọa thật sự".