Tổng thống Trump tố ông Zelensky 'cản trở thỏa thuận hòa bình Ukraine'

(VTC News) -

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters tại Phòng Bầu dục hôm 14/1, Tổng thống Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng kết thúc cuộc xung đột quân sự ở Ukraine kéo dài gần 4 năm, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại tỏ ra dè dặt hơn.

“Tôi nghĩ ông Putin sẵn sàng đạt được thỏa thuận, nhưng Ukraine thì chưa sẵn sàng", ông Trump nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được phóng viên hỏi tại sao những cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa giải quyết được cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, ông Trump chỉ trả lời một từ duy nhất: “Zelensky".

Ngay sau khi nhận về câu trả lời, phóng viên tiếp tục hỏi Tổng thống Mỹ rằng tại sao ông tin ông Zelensky đang trì hoãn các cuộc đàm phán, nhưng ông Trump không giải thích thêm, chỉ nói: "Tôi chỉ nghĩ ông ấy đang gặp khó trong việc đạt được thỏa thuận."

Những phát ngôn của ông Trump cho thấy sự thất vọng mới đối với nhà lãnh đạo Ukraine.

Cùng thời điểm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẵn sàng đàm phán hòa bình về xung đột Ukraine, nhưng việc bàn về lệnh ngừng bắn trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện là điều “không nghiêm túc”. Ông Lavrov cho rằng nếu Mỹ thông báo cho Moskva về đề xuất hòa bình mới nhất dành cho Ukraine, điều đó sẽ rất hữu ích.

Theo Reuters, ông Trump từng sẵn sàng chấp nhận những lời đảm bảo của ông Putin một cách dễ dàng hơn so với nhà lãnh đạo của một số nước đồng minh của Mỹ, điều này khiến Kiev, châu Âu và nhiều nhà lập pháp Mỹ, bao gồm cả thành viên đảng Cộng hòa cảm thấy thất vọng.