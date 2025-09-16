Đột ngột mất ý thức trên đường đến viện khám đau ngực

(VTC News) -

Người đàn ông 57 tuổi được đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Hùng Đa khoa Vương – Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) do đau ngực. Cách phòng khám chỉ khoảng 100m, bệnh nhân đột ngột mất ý thức.

Đội ngũ bác sĩ cấp cứu ngừng tuần hoàn và hồi sinh tim phổi thành công, đồng thời hội chẩn trực tuyến với chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ).

Tại đây, kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất sau trái (LCX) và hẹp nghiêm trọng 70% động mạch xuống trước trái (LAD). Nhận thấy nguy cơ tử vong cao nếu chậm trễ, ekip can thiệp nhanh chóng đặt stent tái thông LCX, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau thủ thuật, điện tâm đồ bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tình trạng huyết động ổn định trở lại.

Sau 5 ngày điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, phối hợp cùng chuyên gia từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh nhân hồi phục tốt, được rút ống thở hỗ trợ HFNC và có thể giao tiếp bình thường.

Theo bác sĩ điều trị, sự sống của bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ phản ứng cấp cứu. Nếu không được hồi sinh tim phổi ngay lập tức và tái thông mạch vành kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao.

Cấp cứu người đàn ông bị nhồi máu cơ tim. (Nguồn: BVCC)

Nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là “đột quỵ tim”, là tình trạng tắc nghẽn đột ngột dòng máu đến nuôi cơ tim, thường do mảng xơ vữa và cục máu đông gây ra. Nếu không được xử trí đúng trong “giờ vàng”, vùng cơ tim bị hoại tử sẽ dẫn đến suy tim, rối loạn nhịp tim, thậm chí đột tử.

Căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả người dưới 40 tuổi, đặc biệt là nhóm thường xuyên hút thuốc lá, ít vận động, ăn uống kém lành mạnh, căng thẳng kéo dài hoặc mắc các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu.

Dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim rất đa dạng, đôi khi không điển hình. Triệu chứng thường gặp nhất là đau thắt ngực, cảm giác nặng như bị bóp nghẹt sau xương ức. Cơn đau có thể lan ra vai, cổ, hàm hoặc cánh tay trái và kéo dài từ vài chục giây đến vài phút.

Một số người cảm thấy đau bắt đầu từ hàm dưới, lan dần xuống ngực hoặc bụng trên, nhưng hiếm khi vượt qua rốn hoặc ảnh hưởng đến hàm trên, đây là điểm giúp phân biệt với các bệnh lý khác.

Ngoài ra, nhiều bệnh nhân còn vã mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, huyết áp dao động bất thường. Cảm giác mệt mỏi kiệt sức dù không hoạt động nặng, hoặc choáng váng, ngất xỉu có thể xảy ra ngay cả khi nghỉ ngơi. Một số trường hợp xuất hiện khó thở đột ngột, hụt hơi kèm cảm giác đau tức ngực – biểu hiện cho thấy cơ tim đang thiếu oxy nghiêm trọng.

Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim đôi khi biểu hiện như các vấn đề tiêu hóa như buồn nôn, ợ nóng, đau bụng vùng thượng vị khiến người bệnh dễ nhầm với rối loạn dạ dày và chậm trễ trong xử trí. Ở những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tụt huyết áp, chóng mặt, mất ý thức hoặc ngã quỵ đột ngột - dấu hiệu rõ ràng của suy tim cấp tính.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, bất kỳ ai - đặc biệt là người có tiền sử bệnh tim, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa - khi xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu kể trên, cần lập tức đến cơ sở y tế để được kiểm tra và can thiệp kịp thời. Sự chủ động nhận biết sớm và xử lý nhanh không chỉ cứu sống người bệnh mà còn hạn chế tối đa di chứng về sau cho tim.