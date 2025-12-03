Đoàn đàm phán Mỹ định ngày gặp Tổng thống Zelensky

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 3/12, đoàn đàm phán của Mỹ dự kiến chỉ có đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner tham gia.

Đoàn đàm phán của Mỹ dự định thảo luận với ông Zelensky về kết quả cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, trang tin Axios không nêu rõ địa điểm cuộc họp diễn ra tại đâu và diễn ra vào thời điểm nào trong ngày.

Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff (trái) và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: CBS News)

Ngày 2/12, ông Witkoff và ông Kushner đến Nga để thảo luận vấn đề Ukraine. Phát biểu sau cuộc họp kéo dài 5 giờ, đặc phái viên Kirill Dmitriev và Steve Witkoff trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết cuộc trao đổi diễn ra “mang tính xây dựng, rất hữu ích và có nội dung thực chất”.

Dù vậy, ông nói: “Chúng tôi chưa đạt được thỏa hiệp nào. Hiện chưa có kế hoạch cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump”.

Ông nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận tập trung vào nội dung cốt lõi, không phải các chi tiết kỹ thuật hay câu chữ, đồng thời hai bên “nhìn thấy tiềm năng hợp tác rất lớn". Cuộc gặp kết thúc sau nửa đêm giờ Moskva.

Cũng theo ông Ushakov, một số đề xuất của phía Mỹ là có thể chấp nhận được đối với Nga, trong khi một số khác thì không. Vấn đề lãnh thổ cũng nằm trong nội dung trao đổi. Khi được hỏi liệu hòa bình sau cuộc gặp trở nên gần hơn hay xa hơn, Ushakov trả lời: “Chắc chắn không xa hơn".

Mỹ trao cho Nga thêm bốn bộ tài liệu về khả năng đạt được một thỏa thuận liên quan đến xung đột Ukraine. Trong khi đó, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội rằng buổi làm việc “hiệu quả”, còn ông Witkoff trở về thẳng khuôn viên Đại sứ quán Mỹ sau cuộc họp.

Trước đó, ông Putin tuyên bố ông không tin vào khả năng đóng góp của các nước châu Âu trong tiến trình hòa giải, cáo buộc họ không nhìn nhận thực tế và tìm cách phá hoại tiến trình do Mỹ dẫn dắt. Ông cũng cảnh báo Nga có thể chặn đường biển của Ukraine nếu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu Nga tiếp diễn.