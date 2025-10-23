Đỗ Thị Hà và dàn Hoa hậu, Á hậu Việt làm dâu hào môn

(VTC News) -

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra bên bờ sông Nhật Lệ (Quảng Trị) trong không gian lãng mạn, ấm cúng.

Trong phóng sự cưới, đôi uyên ương dành cho nhau những lời thề nguyện ngọt ngào. “Từ hôm nay đến mãi về sau, em và anh không còn là hai lối đi riêng, mà là một hành trình chung mang tên hạnh phúc trọn đời”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Đáp lại, chú rể nhắn gửi: “Anh gắn với những công trình và ngày hôm nay, anh đang cùng em xây công trình lớn nhất đời mình. Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để cho anh biết thế nào là tình yêu.

Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng em nhé, để tình yêu này sẽ không chỉ là những lời nói ngọt ngào, mà là từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng để bước đến, nắm lấy đôi tay em, và cùng em đi qua mọi chặng đường".

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng lọt Top 13 Miss World 2021. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn, được nhiều nhà thiết kế lựa chọn làm “nàng thơ”. Năm 2024, người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bắt đầu hướng sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Anh từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn được thành lập từ năm 1988, nổi tiếng với những công trình được gắn biển bảo hành dài hạn và từng đảm nhận nhiều dự án quốc gia quy mô lớn.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới 2017 và vào top 40, giành giải Hoa hậu Nhân ái.

Thời điểm giành vương miện, Đỗ Mỹ Linh là sinh viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô sở hữu chiều cao 1,71m cùng số đo hình thể 87-61-94cm.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Mỹ Linh.

Tháng 10/2022, "đám cưới cổ tích" của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và chồng thiếu gia diễn ra tại Hà Nội. Đỗ Vinh Quang hiện giữ chức Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội và là doanh nhân có tiếng. Sau đó không lâu, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Nói về nửa kia, Đỗ Mỹ Linh từng cho biết chồng cô là người chu đáo và luôn quan tâm đến gia đình. Từ khi mang thai đến sau khi sinh con, anh luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm cho vợ.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều sau khi kết hôn. Hoa hậu không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz mà tập trung lo cho gia đình nhỏ. Từ khi lập gia đình, cô cảm thấy mình trưởng thành hơn.

Từ cuối năm 2024, Đỗ Mỹ Linh bắt đầu tham gia nhiều hơn vào công việc kinh doanh của gia đình chồng. Công chúng không ít lần bắt gặp hình ảnh nàng hậu sánh vai cùng ông xã tại các sự kiện quan trọng. Hiện Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch của một công ty thành viên chuyên về cho thuê bất động sản, thuộc tập đoàn của gia đình chồng. Bên cạnh đó, cô vẫn duy trì thương hiệu thời trang riêng và làm đại sứ nhãn hàng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu. Năm 2012, khi đang là sinh viên của Đại học Tây Đô (Cần Thơ), cô ghi danh tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sở hữu chiều cao 1m73, số đo hình thể 83-60-90 cùng gương mặt thanh thoát, nụ cười dịu dàng, Đặng Thu Thảo nhanh chóng trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết, được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu quốc dân”.

Cuối năm 2014, người đẹp công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Trung Tín, người thừa kế của Trung Thủy Group – tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư. Sau ba năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong lễ cưới được tổ chức sang trọng nhưng kín đáo.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân.

Nguyễn Trung Tín tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Australia, trở về Việt Nam năm 2011 và bắt đầu từ vị trí nhân viên tiếp thị tập sự trong công ty gia đình. Anh từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi tiêu biểu năm 2015, hiện đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Trung Thủy Group, đồng thời là chủ sở hữu của nhiều mô hình giải trí và ẩm thực cao cấp tại TP.HCM.

Kể từ khi lập gia đình, Đặng Thu Thảo gần như rút khỏi showbiz, chọn cuộc sống bình lặng, dành thời gian chăm sóc tổ ấm. Năm 2018, cô hạ sinh con gái đầu lòng, tiếp đó là con trai vào năm 2020 và chào đón bé thứ ba năm 2024.

Sau hơn một thập kỷ đăng quang, “Hoa hậu của các hoa hậu” vẫn giữ được hình ảnh chuẩn mực, kín đáo và được ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc mà còn vì tổ ấm viên mãn bên người chồng doanh nhân thành đạt.

Á hậu Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002 tại Thanh Hóa. Năm 2022, Phương Nhi đăng quang Á hậu 2 cuộc thi Miss World Vietnam. Cô sở hữu chiều cao 1,7m, cùng số đo 3 vòng 80-57-88cm. Người đẹp gây ấn tượng bởi nét đẹp ngọt ngào, trong trẻo "không tì vết" và được nhiều người ví như "thần tiên tỷ tỷ".

Tại Miss International, Phương Nhi lọt vào Top 15, đồng thời giành giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản. Cô được các chuyên trang nhan sắc quốc tế đánh giá cao, lọt Top 20 gương mặt đẹp nhất các cuộc thi nhan sắc năm 2023.

Tháng 1/2025, cô khiến dư luận xôn xao khi tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng, 25 tuổi, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng trong lễ ăn hỏi tháng 1/2025.

Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đã gắn bó trong thời gian dài nhưng giấu kín thông tin trước khi quyết định kết hôn. Mối quan hệ của họ được cho là bắt đầu từ khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2023, tức vài tháng trước khi cô thi Miss International tại Nhật Bản.

Sau khi về làm dâu hào môn, Phương Nhi xóa tài khoản TikTok, gỡ Instagram cá nhân. Cô không tham gia các sự kiện của showbiz mà chỉ xuất hiện trong một số hoạt động kinh doanh của gia đình chồng.

Á hậu Phương Anh

Á hậu Phương Anh sinh năm 1998 tại TP.HCM, từng đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đại diện Việt Nam tại Miss International 2022. Không chỉ nổi bật với nhan sắc thanh lịch, cô còn được ngưỡng mộ bởi hành trình học tập ấn tượng: đỗ thủ khoa khối song ngữ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), giành giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016.

Á hậu Phương Anh và doanh nhân Hồ Đắc Đức trong lễ cưới.

Tiếp nối thành tích ấy, năm 2024, Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành Hệ thống Quản lý Thông tin tại Đại học RMIT và nhận bằng thạc sĩ Thương mại Toàn cầu, trở thành một trong những người đẹp có học vấn cao bậc nhất showbiz Việt.

Tháng 4/2023, người đẹp được doanh nhân Hồ Đắc Đức – con trai của GS Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng Đại học HUTECH - cầu hôn trong không gian lãng mạn. Cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ vào tháng 9 cùng năm. Hiện chồng cô sinh sống tại TP.HCM và đang theo học tiến sĩ tại Anh, cả hai duy trì mối quan hệ xa cách nhưng đầy thấu hiểu và gắn bó.