Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa về nhà chồng

(VTC News) -

Sáng 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương.

Lễ rước dâu bắt đầu từ 6h30, sau đó cô dâu được đưa về nhà chồng ở Quảng Trị. Không gian lễ vu quy được trang hoàng thanh lịch với tông màu xanh - trắng chủ đạo, điểm xuyết bằng hàng trăm đóa hoa tươi, tạo nên khung cảnh vừa tinh khôi vừa sang trọng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên xe hoa vào ngày 22/10.

Gia đình hai bên thực hiện các nghi thức truyền thống trong không khí ấm cúng, trang trọng. Sau lễ rước dâu, cô dâu về quê chồng ở Quảng Trị.

Tại Quảng Trị, nhà trai đã chuẩn bị cho ngày trọng đại này từ nhiều ngày trước. Rạp cưới được dựng bên bờ sông Nhật Lệ, với mái vòm lớn, hệ thống đèn LED lung linh và vô số hoa tươi phủ khắp không gian. Tiệc cưới được chia thành nhiều khu vực: sân khấu trung tâm, khu vực đón khách và không gian chụp ảnh.

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra vào tối nay, dự kiến quy tụ nhiều nghệ sĩ, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Trước đó, khoảng 16h, cả hai sẽ có buổi tổng duyệt chương trình để chuẩn bị cho đêm tiệc.

Hoa hậu Việt Nam 2020 và doanh nhân Nguyễn Viết Vương từng khiến công chúng tò mò suốt thời gian dài bởi cả hai đều kín tiếng. Ngày 16/10, trong lễ ăn hỏi được tổ chức tại Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà mới lần đầu công khai hình ảnh chồng tương lai.

Người đẹp xúc động chia sẻ: "Một dịp tràn đầy tình cảm và sự trân trọng. Buổi lễ ấm áp đánh dấu khởi đầu mới. Giờ anh đã được 'ra mắt' chính thức, không còn những bức ảnh chụp lén từ phía sau nữa".

Cặp đôi đã có bộ ảnh cưới lãng mạn tại châu Âu, kéo dài 6 ngày qua các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ như hồ Como, Interlaken hay Paris. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/10.

Đám cưới của người đẹp và chồng doanh nhân sẽ diễn ra vào tối cùng ngày.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê quán tại Quảng Trị. Anh từng là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp hoạt động đa ngành, nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Tập đoàn được thành lập từ năm 1988, nổi tiếng với những công trình được gắn biển bảo hành dài hạn và từng đảm nhận nhiều dự án quốc gia quy mô lớn.

Ở tuổi 31, Viết Vương được nhận xét là người trẻ tuổi, điềm đạm và kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Anh có ngoại hình sáng, gu thời trang lịch lãm, được đánh giá “xứng đôi vừa lứa” khi sánh bước cùng nàng hậu.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng lọt Top 13 Miss World 2021. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang lớn, được nhiều nhà thiết kế lựa chọn làm “nàng thơ”. Năm 2024, người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân và bắt đầu hướng sang kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.