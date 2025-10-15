Hoa hậu Đỗ Thị Hà tuổi 24: Nhan sắc thăng hạng, kín tiếng chuyện yêu đương

(VTC News) -

Đỗ Thị Hà đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào năm 2020. Vượt qua hàng chục thí sinh tiềm năng, người đẹp xứ Thanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp trong sáng, gương mặt thanh tú và thần thái tự tin.

Dù không được đánh giá cao ở những vòng thi đầu tiên, cô lại bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối, đặc biệt là trong đêm chung kết khi thể hiện khả năng ứng xử thông minh, phong thái tự nhiên và cuốn hút.

Đỗ Thị Hà đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà nhanh chóng nhận được sự yêu mến của công chúng nhờ hình ảnh nhẹ nhàng, ngoan hiền và gần gũi. Tuy nhiên, thời điểm đầu, cô từng bị nhận xét là chưa biết cách ăn mặc, thiếu cá tính trong phong cách thời trang.

Chính nàng hậu cũng từng thừa nhận mình “quê mùa”, tự ti khi bước chân vào showbiz: “Tôi từng nghĩ mình không sành điệu bằng các cô gái thành phố, nên luôn cố gắng để thay đổi, học hỏi mỗi ngày.”

Trong suốt nhiệm kỳ, người đẹp không ngừng hoàn thiện bản thân, thay đổi hình ảnh để trở nên hiện đại, thời thượng hơn. Dù đôi lúc bị chê “an toàn” hay “nhạt nhòa”, Đỗ Thị Hà vẫn kiên trì theo đuổi phong cách riêng, giữ hình ảnh chỉn chu và trong sáng đúng với tiêu chí của một Hoa hậu Việt Nam.

Sau khi đăng quang, Đỗ Thị Hà ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Đỗ Thị Hà ngày càng khẳng định sức hút của mình. Nàng hậu sinh năm 2001 hiện được xem là một trong những người đẹp có phong cách thời trang tinh tế và ổn định nhất showbiz Việt. Cô thường xuyên xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, sang trọng, ghi điểm bởi vẻ đẹp rạng rỡ, trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trong trẻo đặc trưng.

Không chỉ gói gọn trong các hoạt động giải trí, Đỗ Thị Hà còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Cô hiện là CEO của một thẩm mỹ viện tại Hà Nội, chứng minh sự năng động và bản lĩnh trong việc xây dựng con đường riêng. “Tôi muốn trở thành phú bà của chính cuộc đời mình. Khi đã tự lập, có sự nghiệp vững vàng, tôi mới sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc,” người đẹp chia sẻ.

Kín tiếng yêu đương, rộ tin kết hôn thiếu gia "nghìn tỷ"

Năm 2024, Đỗ Thị Hà vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia quê Quảng Trị – người hơn cô 7 tuổi, là doanh nhân trẻ thành đạt. Trên mạng xã hội, khán giả nhiều lần bắt gặp hình ảnh cặp đôi đi du lịch và mua sắm cùng nhau. Cặp đôi còn vướng nghi vấn cùng sang châu Âu chụp ảnh cưới.

Tuy nhiên, trước những đồn đoán, nàng hậu lựa chọn im lặng. Trong một lần trò chuyện với phóng viên, cô khéo léo chia sẻ: “Hiện tại tôi chưa thể chia sẻ thông tin gì. Từ trước tới nay, tôi không muốn nói về những vấn đề cá nhân của mình hay thông tin về những người xung quanh tôi vì tôi muốn giữ được sự bình yên cho mọi người.

Tôi là người của công chúng, việc khán giả chú ý, “soi xét” là điều phải chấp nhận. Tôi không muốn những người bên cạnh mình cũng phải chịu điều đó”.

Đỗ Thị Hà kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trước câu hỏi về chuyện kết hôn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng nhẹ nhàng đáp: “Tôi nghĩ việc kết hôn còn tùy vào duyên số. Nếu duyên tới, có lẽ tôi sẽ chẳng cần đợi tới năm 27, 28 tuổi còn nếu duyên chưa tới, có thể tới 30 tuổi tôi mới kết hôn.

Thực sự tôi không thể khẳng định hay phủ định thông tin này vì tôi không biết tương lai thế nào. Nếu thông tin đó trở thành sự thật thì cũng tốt thôi, vì cô gái nào cũng mong muốn có người kề cận bên mình suốt cuộc đời”.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh thiệp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và bạn trai. Theo hình ảnh được chia sẻ, hôn lễ dự kiến tổ chức trong tháng 10/2025 tại Quảng Trị – quê chú rể, sau khi hoàn tất lễ nạp tài truyền thống ở Thanh Hóa. Một số bạn thân của Đỗ Thị Hà đã được mời làm phù dâu trong ngày trọng đại.

Người đẹp vướng tin đồn lên xe hoa với thiếu gia hơn 7 tuổi.

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin, song đông đảo khán giả và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến nàng hậu.