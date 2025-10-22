Phát biểu xúc động của bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Sáng 22/10, lễ Vu Quy của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà diễn ra tại Thanh Hóa. Đoàn nhà trai của chú rể Nguyễn Viết Vương có mặt để làm lễ xin dâu.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, đậm phong vị truyền thống xứ Thanh, với sự chứng kiến của họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết của cô dâu. Trong ngày trọng đại, Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài đắp ren, cài khăn voan trắng.
Trong buổi lễ, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, cha chú rể – phát biểu đầy cảm xúc: “Hôm nay, gia đình nhà trai mang đến khay cau trầu, dâng lên tổ tiên, ông bà của nhà gái, mong muốn xin phép tổ tiên, gia đình nhà gái được đón cháu Đỗ Thị Hà về làm dâu gia đình nhà tôi. Không có gì hơn, tôi biết ơn gia đình nhà gái đã tiếp đón long trọng nhà trai. Chúc gia đình nhà gái sức khỏe, may mắn. Chúc cho hai con hạnh phúc, yêu nhau mãi mãi, dài lâu". Sau khi hai họ thống nhất, ông Đỗ Văn Cường, cha của Hoa hậu Việt Nam 2020, dắt tay con rể lên gặp con gái.
Trước đó, trong lễ ăn hỏi, bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ: "Tôi biết ơn gia đình nhà gái đã gả con gái cho con trai tôi. Tôi hứa sẽ nuôi dạy để cháu phát triển hơn. Mong hai con hoà thuận, phát triển hơn".
Một trong những hình ảnh xúc động trong lễ đón dâu là khi bà Cù Thị Hoa – mẹ của hoa hậu vừa che nón vừa chạy theo xe cưới, tiễn con gái về nhà chồng. Chiếc nón bà cầm là món quà đặc biệt từ thông gia, theo phong tục vùng Hậu Lộc: mẹ chồng tặng con dâu chiếc nón mới như lời chào đón thành viên mới trong gia đình.
Trước khi chia tay, bà Hoa hôn má con gái, tiễn con gái về nhà chồng.
Mẹ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà rưng rưng nước mắt khi dắt tay con bước ra gặp chú rể Viết Vương đón dâu. Cô dâu nghẹn ngào trong giây phút làm lễ Vu Quy.
Sau lễ vu quy, đoàn nhà trai rước cô dâu từ Thanh Hóa vào Quảng Trị để làm lễ gia tiên tại tư gia. Buổi tối cùng ngày, hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra tại khu vực bên bờ sông Nhật Lệ trên diện tích hơn 2.000 m², đón hàng nghìn khách mời.
Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, từng lọt Top 13 Miss World 2021 tại Puerto Rico. Cô cũng là giám khảo của Miss World Vietnam 2023 và Hoa hậu Việt Nam 2024. Những năm gần đây, người đẹp Thanh Hóa chuyển hướng kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, thường xuyên xuất hiện với phong cách sang trọng, hiện đại. Chú rể Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải – một doanh nghiệp lớn có trụ sở tại Quảng Trị.