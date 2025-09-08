Diễn viên Thu Quỳnh lần đầu đóng nhạc kịch

(VTC News) -

Vở kịch tương tác Công chúa tóc mây dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến không gian nghệ thuật đầy màu sắc, kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và ngôn ngữ sân khấu giàu sáng tạo.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích quen thuộc, tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh cùng ê-kíp đã Việt hóa và thổi hơi thở mới vào hành trình của nàng công chúa tóc mây.

Hình ảnh cô gái bị giam cầm trên tháp cao, dũng cảm hy sinh mái tóc kỳ diệu để sẻ chia và cứu giúp người khác được xây dựng như phép ẩn dụ giàu cảm xúc về sức mạnh nội tại, khát vọng trưởng thành và được yêu thương của mỗi đứa trẻ.

Vở nhạc kịch ''Công chúa tóc mây'' lấy cảm hứng từ hoạt động hiến tặng tóc cho bệnh nhi.

Khác với những vở nhạc kịch truyền thống, Công chúa tóc mây được xây dựng theo hình thức kịch tương tác, tạo cơ hội để khán giả nhỏ tuổi trực tiếp tham gia, cất tiếng hát và hòa mình vào diễn xuất. Âm nhạc hiện đại, vũ đạo sôi động, phục trang rực rỡ.

Ê-kíp sáng tạo gồm Tổng đạo diễn NSƯT Cao Ngọc Ánh, biên kịch Kim Thùy,... Đặc biệt, diễn viên Thu Quỳnh góp mặt cùng các nghệ sĩ Yến My, Hoàng Long, Anh Tuấn, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả nhí.

Cô cho biết đây là lần đầu thử sức với nhạc kịch. Cô vào vai phù thủy Kim Chi với hoá trang, tạo hình đặc biệt. Để được vào vai phù thủy Kim Chi, Thu Quỳnh đã phải chủ động xin Tổng đạo diễn, đạo diễn để được góp mặt.

"Diễn kịch, làm phim truyền hình là chuyên môn tôi từng được đào tạo nhưng làm nhạc kịch - phải cất tiếng hát trên sân khấu - thì tôi như một "trang giấy trắng". Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách của tôi", nữ diễn viên nói.

Thu Quỳnh vào vai phù thủy Kim Chi trong kịch "Công chúa tóc mây".

NSƯT Cao Ngọc Ánh chia sẻ: “Sau thành công của các dự án nhạc kịch thiếu nhi như Giấc mơ nàng tiên cá, Viên đá ngũ sắc, tôi muốn mang đến một không gian nghệ thuật mới, nơi các em không chỉ thưởng thức mà còn trở thành một phần của câu chuyện. Với tôi, nghệ thuật chính là món quà chữa lành và gieo mầm hạnh phúc.”

Song song với vở nhạc kịch, dự án còn giới thiệu nhiều hoạt động ý nghĩa khác như ra mắt ca khúc Chill về tuổi thơ – bản nhạc chủ đề cho giải chạy và gala cùng tên, gợi mở ký ức trong trẻo của tuổi nhỏ.