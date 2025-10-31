Đề xuất ô tô khách phải lắp thiết bị ghi hình ảnh người lái, khoang hành khách

(VTC News) -

Sáng 31/10, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan an ninh, trật tự. Dự thảo luật gồm 12 điều, trong đó, sửa đổi, bổ sung 136/570 điều và bổ sung 2 điều mới tại 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về màu tín hiệu đèn ưu tiên đối với xe của lực lượng quân sự, phương tiện giao thông thông minh; các loại xe phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình.

Dự thảo đồng thời quy định trách nhiệm quy định về tiêu chuẩn, tập huấn đăng kiểm viên; trách nhiệm từ chối kiểm định phương tiện của cơ sở đăng kiểm; nâng hạng giấy phép lái xe; thẩm quyền quy định về hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi giấy phép lái xe phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi giấy phép lái xe; thời gian lái xe của người lái xe ô tô.

Cụ thể, dự thảo luật đề xuất ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình. Ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải, xe ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Dự thảo cũng đề xuất xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Dự thảo luật cũng nêu rõ hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách dùng để ghi, lưu trữ, truyền phát thông tin, dữ liệu về hành trình của phương tiện tham gia giao thông đường bộ và hình ảnh của người lái xe, hình ảnh khoang chở khách phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, quản lý nhà nước về vận tải đường bộ; do lực lượng cảnh sát giao thông quản lý, vận hành, sử dụng; được kết nối, chia sẻ với cơ quan quản lý đường bộ và các cơ quan liên quan.

Đối với Luật Đường bộ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông đường bộ.

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về 11 thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về điều khoản chuyển tiếp, dự thảo luật quy định: Thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đã lắp theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2029.

Báo cáo Thẩm tra dự án luật do Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày nêu rõ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tán thành sự cần thiết ban hành Luật với được nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 7), Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới.

Ủy ban cũng đề nghị cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục, thời gian nghỉ tối thiểu của người lái xe để bảo đảm tính khả thi, rà soát, bổ sung các quy định về chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo cho phù hợp.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị quy định thẩm quyền trang bị vũ khí quân dụng cho các lực lượng khác ngoài Công an và Quân đội cho phù hợp.

Ủy ban đề nghị quy định cho phép tổ chức ngoài công an, quân đội được phép thực hiện đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ, đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định để bảo đảm khả thi, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.