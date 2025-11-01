Đau thái dương, mỏi hàm buổi sáng, đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ

(VTC News) -

Mỗi sáng thức dậy, Trần Văn Hiếu (26 tuổi, TP.HCM) thường cảm thấy đau nhói vùng thái dương, cứng hàm, khó há miệng. Những cơn đau âm ỉ, lúc đầu thoáng qua, dần trở nên thường trực, nhất là sau một ngày làm việc căng thẳng. Nghĩ rằng do stress và thiếu ngủ, anh tự mua thuốc giảm đau, nhưng tình trạng không cải thiện.

“Có hôm đang ăn mà hàm đau buốt, nghe tiếng ‘khục’ mỗi khi nhai. Tôi sợ có vấn đề về thần kinh hay tai – mũi – họng”, Hiếu kể. Anh đến khám nhiều chuyên khoa khác nhau – nội thần kinh, tai mũi họng, nhưng kết quả đều bình thường. Chỉ đến khi gặp bác sĩ chuyên khoa răng – hàm – mặt, Hiếu mới được chẩn đoán đúng bệnh, rối loạn khớp thái dương hàm do khớp cắn sai lệch.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Mai Trần Vi Na - Hệ thống Nha khoa Tấm Dentist, Hiếu có tình trạng răng chen chúc, khớp móm, khớp cắn ngược nặng, nguyên nhân khiến hai hàm không khớp chuẩn, gây ra căng cơ và sai lệch khớp thái dương. “Nếu để lâu, hàm dưới có xu hướng đưa ra trước, khớp bị mòn, dính, thậm chí cứng khớp, há miệng hạn chế, việc ăn uống và phát âm đều bị ảnh hưởng”, bác sĩ giải thích.

Ước tính có khoảng 60% người trưởng thành có vấn đề ở khớp thái dương hàm. Tuy nhiên, nhiều người nhầm lẫn với bệnh lý khác và hay đến khám tại các khoa nội, thần kinh, tai mũi họng… mà không nghĩ đến nguyên nhân nằm ở răng miệng, mất thời gian điều trị.

“Đa số bệnh nhân đến khám khi đã đau kéo dài, khớp bị mòn, thậm chí cứng khớp. Lúc này, việc điều trị phức tạp hơn nhiều, có thể phải can thiệp bằng phẫu thuật”, bác sĩ nói thêm.

Trường hợp của Hiếu được chỉ định niềng răng chỉnh khớp cắn để giảm áp lực lên khớp thái dương. Sau gần hai năm, răng đều, khớp móm được giải phóng, vị trí hàm dưới trở lại cân bằng. Anh chia sẻ: “Tôi hết đau đầu, ăn nhai thoải mái hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn. Trước kia, chỉ nghĩ niềng răng là để thẩm mỹ, giờ mới hiểu nó còn là điều trị chức năng”.

Niềng răng có thể hỗ trợ điều trị viêm khớp thái dương hàm trong những trường hợp rối loạn do sai lệch cấu trúc. Việc nắn chỉnh răng và khớp cắn về đúng vị trí giúp giảm tình trạng co cơ, cải thiện lưu thông máu vùng khớp, từ đó giảm đau và viêm.

Triệu chứng phổ biến của rối loạn khớp thái dương hàm bao gồm: đau thái dương, đau đầu, mỏi cơ mặt, khớp phát tiếng “lục cục” khi nhai, khó há ngậm miệng hoặc đau tăng khi căng thẳng. Những dấu hiệu này, nếu kéo dài hơn vài tuần, là lời cảnh báo cần được kiểm tra sớm.

“Uống thuốc giảm đau chỉ che đi triệu chứng tạm thời. Khi khớp mòn quá mức hoặc dính, người bệnh có thể mất khả năng mở miệng, và buộc phải phẫu thuật”, bác sĩ nhấn mạnh. Tùy tình trạng sai lệch, bác sĩ có thể chỉ định niềng răng mắc cài hoặc niềng răng trong suốt.

Thời gian điều trị thường kéo dài từ 18 đến 30 tháng, tùy mức độ sai lệch. Bên cạnh niềng răng, bác sĩ có thể hướng dẫn kết hợp liệu pháp vật lý, chườm ấm, xoa bóp cơ nhai, hoặc đeo máng bảo vệ khớp ban đêm để giảm co cơ và bảo vệ khớp trong giai đoạn đầu điều trị. Sau khi khớp cắn được điều chỉnh, Hiếu không còn thức dậy với cảm giác mỏi hàm hay đau đầu.

Bác sĩ Vi Na khuyến cáo, rối loạn khớp thái dương hàm nếu phát hiện sớm hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả, tránh những biến chứng như thoái hóa khớp, cứng khớp, hoặc biến dạng khuôn mặt. Đau hàm, mỏi thái dương, nhức đầu – những cơn đau tưởng nhỏ, đôi khi lại là lời cảnh báo về sự lệch pha trong chính cấu trúc răng của bạn.