Nữ ca sĩ không nghe lời Hồ Ngọc Hà để chạy theo 'tiếng gọi tình yêu' giờ ra sao?

(VTC News) -

Gigi Hương Giang (tên thật Nguyễn Hương Giang) sinh năm 1990 tại Hà Nội. Cô được biết đến là học trò cưng của Hồ Ngọc Hà tại cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên (năm 2012).

Sau cuộc thi, thấy đàn em hội đủ tố chất để nổi tiếng như sắc vóc, giọng hát, Hồ Ngọc Hà từng khuyên Hương Giang ở lại TP.HCM để lập nghiệp. Tuy nhiên, cô lại chọn trở về Hà Nội để được ở gần người yêu. Lúc đó, Hồ Ngọc Hà rất giận nhưng tôn trọng quyết định của học trò.

Gigi Hương Giang là thí sinh đội Hà Hồ ở Giọng hát Việt 2012.

Bước ra khỏi cuộc thi, Gigi Hương Giang có khoảng thời gian "ở ẩn" để chăm sóc gia đình. Lúc này, cô từng có khoảng thời gian lao đao, muốn gác lại nghề hát để làm công việc khác. Song chính Hồ Ngọc Hà truyền cảm hứng cho cô trở lại sân khấu.

Năm 2018, bản cover Người lạ ơi của cô cũng được yêu mến đặc biệt, leo thẳng Top 1 Trending Youtube với hơn 6,7 triệu view.

Vài năm qua, nữ ca sĩ dần trở lại sân khấu, nhanh chóng được chú ý với giọng hát cá tính và khả năng sáng tác tốt. Gigi Hương Giang là gương mặt khá đắt show phòng trà bởi chất giọng lạ, có chút khàn đặc trưng.

Gigi Hương Giang trở lại âm nhạc sau thời gian "ở ẩn".

Sau 13 năm bước ra từ Giọng hát Việt, Gigi Hương Giang vừa tổ chức đêm nhạc The Records 5 - Ngày hoàng hôn rơi. Đây cũng là show đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 5 năm trở lại với nghệ thuật của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt để ủng hộ học trò trong show diễn.

Hồ Ngọc Hà không chỉ đến với tư cách khách mời đặc biệt mà còn là một người chị, người thầy đã đồng hành cùng Hương Giang hơn 13 năm trong hành trình nghệ thuật.

Trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà chia sẻ mối quan hệ giữa cô và Gigi không đơn thuần là đồng nghiệp mà còn là tình cảm thầy trò. Trải qua nhiều năm, mối quan hệ ấy dần trở thành sự gắn bó thân thiết như chị em trong cuộc sống lẫn công việc.

Khi Hương Giang bộc bạch rằng bản thân luôn có xu hướng yêu thích và khai thác những nỗi buồn trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà đã "cảnh cáo": "Buồn thì cứ buồn, nghệ sĩ đôi khi mượn nỗi buồn để viết nhạc, nhưng chỉ nên buồn một chút thôi. Phải mạnh mẽ để bước qua. Hát nhạc buồn hoài là nó vận vô người đó, nên là ra bài vui nhiều để cuộc đời mình tươi sáng hơn".

Hồ Ngọc Hà giữ mối quan hệ thân thiết với học trò sau 13 năm.

Về phía mình, Gigi Hương Giang bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được những lời khuyên chân thành từ đàn chị, xem đó là hành trang quý giá giúp cô cân bằng hơn giữa cảm xúc cá nhân và con đường nghệ thuật.

Sau nhiều năm đi hát, Gigi Hương Giang cho biết đây là thời điểm cô được sống thật nhất với âm nhạc và cảm xúc của mình. Cô mong được gặp lại những khán giả đã thương, đã nghe và đã ở lại cùng mình trong suốt thời gian qua.